Rock und Beat der 50er- und 60er-Jahre in Verden

+ © Band Larry and the Handjive rockt auf dem Riverboat. © Band

Das Riverboat legt zur großen Party mit Larry and the Handjive am 14. Juli ab... Karten gibt‘s im Vorverkauf...

Verden – Die Riverboat-Party mit Larry and the Handjive auf der MS Stadt Verden gehört beim Verein Verdener Jazz- und Bluestage längst zu den Klassikern. Am Freitag, 14. Juli, 19 Uhr, steigt die Party wieder. Dann legt die MS Stadt Verden am Anleger Reeperbahn ab zur großen Rock ´n´Roll-Party. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Für die gute Stimmung an Bord ist Larry and the Handjive der Garant. Und wenn die Band mit ihrem authentischen, handgemachten Beat und Rock loslegt, darf auch getanzt werden, heißt es in der Einladung.

Larry and the Handjive in Verden auf Tour

„You sound very British“ sagte Dave Dee, Frontmann von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich zu Larry and the Handjive bei ihrem ersten Zusammentreffen Anfang der 1990er-Jahre. Das war ein großes Lob von einem ganz Großen für die Band aus Bremen.

Im Jahr 1986 startete die Band mit einem Gruppennamen, der angelehnt ist an den Johnny-Otis-Song „Willie And The Handjive”, denn sie wussten, dass die Zeit reif war, um den klassischen Sound der 50er- und 60er-Jahre wieder auf die Bühne zu bringen. Mit Originalinstrumenten und -verstärkern begeistern sie ihre Fans seitdem mit einer mitreißenden Show.

Bereits 1989 trafen sie Tony Sheridan bei einem Konzert in Osterode. Er hatte Anfang der 60er-Jahre mit den Beatles gespielt und mit ihnen seinen Hit „My Bonnie” aufgenommen. Von Larry and the Handjive war er so begeistert, dass er sie bat, ihn bei seinen Konzerten zu begleiten. Bis zu seinem Tod 2013 waren sie mit ihm fast 25 Jahre lang in Europa unterwegs.

In ihrer langen Karriere spielten Larry and the Handjive weit mehr als 1.000 Konzerte. Daneben waren sie oft zu Gast bei Radio- und Fernsehproduktionen in ganz Deutschland. Auch als Tourband namhafter Künstler wie Dave Dee, Chris Andrews, Michael Holm oder Casey Jones war die Band unterwegs. Anlässlich der Veranstaltung „50 Jahre Beat Club” begleiteten sie Inga Rumpf, die einzige deutsche Rocksängerin mit Weltformat. Seit 2008 sind sie außerdem die „Beat Club House Band”, die offizielle Band der Radio-Bremen-Veranstaltungsreihe „Beat Club & Friends“. TV-Mitschnitte der Konzerte, unter anderem mit Dave Dee und Tony Sheridan, wurden in der Sendereihe „Vinyl” gezeigt. Als einzige Band weltweit ist es ihnen gestattet, das Beat-Club-Logo zu verwenden. Insgesamt sechs Tonträger hat die Band bisher herausgebracht. Die letzte Produktion, aus dem Jahr 2016, spielte die Band ausschließlich mit akustischen Instrumenten live ein.

Vorverkauf bei der Verdener Aller-Zeitung

Der Vorverkauf

für die Riverboat-Party läuft bereits, Karten gibt es exklusiv bei der Verdener Aller-Zeitung.