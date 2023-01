Pfadfinder im Paragrafendschungel: Langwedeler Internet-Firma hilft bei der Grundsteuererklärung

Von: Ronald Klee

Landkreis – Das Projekt Grundsteuererklärung läuft nicht so richtig rund. Ende Januar läuft auch schon wieder die Fristverlängerung für die Abgabe beim Finanzamt aus und immer noch fehlt knapp die Hälfte aller Erklärungen. Immer noch scheinen die bürokratischen Hürden so hoch, dass die Immobilien-Besitzer ihrer Pflicht zu zögerlich nachkommen. Hilfe gibt es vielfach in der Privatwirtschaft. Darunter der eigens dafür gegründete Betrieb 12Steuer GmbH, der angetreten ist, die Hürden abzubauen und „Navigator durch den Steuerdschungel“ zu werden.

Nur 55 Prozent der Grundsteuererklärungen sind eingegangen, musste Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere zum Jahreswechsel feststellen. „Beim Erklärungseingang nimmt Niedersachsen im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition ein“, heißt es in der Pressemitteilung aus Hannover. Eine erneute Fristverlängerung sei nicht möglich. „Die Finanzverwaltung muss bis Ende 2023 den Großteil der 3,5 Millionen Grundstücke bewerten, damit den Gemeinden rechtzeitig die notwendigen Grundlagen für die Erhebung der Grundsteuern ab 2025 vorliegen.“

„Wir konnten von der Nordsee bis in den Harz bereits mehrere hundert Grundsteuererklärungen über das Portal www.12Grundsteuer.de abwickeln“, macht Lena Plücker den säumigen Grundbesitzern Hoffnung. Seit August die Bendingbostlerin mit ihrem ehemaligen Schulkameraden Marcel Ahrensfeld und einem langjährigen Freund, Stefan Jörn, am Markt. Angefangen haben sie als taxellence GmbH und bieten auf ihrer Internetseite die Erstellung der Grundsteuererklärung in zehn Minuten an. (Wir berichteten.)

Das Langwedeler Start-Up hat gut eingeschlagen, berichtet jetzt Lena Plücker, die sich um das Marketing kümmert. Und mit dem Herannahen der verlängerten Abgabefrist scheint das Interesse an der Dienstleistung zu wachsen: „Mit dem Jahreswechsel ist ein weiterer erheblicher Anstieg der Besucher auf der Seite zu verzeichnen“, berichtet sie.

Aus der im August gegründeten taxellence GmbH sei mittlerweile 12Steuer GmbH geworden. Plücker spricht es „Eins-Zwei-Steuer“ aus. Das habe sich während der Eintragungsphase in das Handelsregister ergeben. „Aus marketingtechnischer Sicht war dieser Namenswechsel unumgänglich: Der neue Firmenname ist leichter auszusprechen, stellt den klaren Marktbezug zu Deutschland her und symbolisiert auch die „Einfachheit“ der Anwendungen.“ Und diese Einfachheit bleibt das Rezept, mit dem die Langwedeler sich ihren Erfolg sichern wollen. Das internet-basierte Tool bietet die Erledigung der Grundsteuererklärung in wenigen Minuten ohne aufwendige Recherche nach Daten und Fakten an. Nur ein paar persönliche Angaben würden reichen. „Den Rest übernimmt 12Grundsteuer.de - zurücklehnen und entspannen“, so die Drei-Schritte-Erlärung.

Offenbar hat das auch das Interesse von Steuerberatern geweckt. Wenn Grundstückseigner die bürokratischen oder technischen Hürden bei der Erledigung ihrer Pflicht nicht überwinden können, sind ihre Kanzleien für sie eine Möglichkeit, Hilfe zu finden. „Neben dem Startprojekt www.12Grundsteuer.de konnten wir bereits Aufträge zur individuellen Softwareentwicklung für Steuerkanzleien akquirieren, berichtet Plücker. Hier will die Firma die Akquise weiter ausweiten und „die Digitalisierung von Steuerberatern vorantreiben“.

Die drei jungen Firmengründer, alle sind gut 30 Jahre alt, denken aber noch weiter. „Die rasant steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel zwingen viele Haushalte dazu, ihr Erspartes aufzubrauchen. Wir möchten eine einfache Webanwendung entwickeln, die es ermöglicht, die Entlastungspakete der Bundesregierung mit anderen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu kombinieren, um dadurch sofort mehr Nettogehalt zur Verfügung zu haben“, erläutert Plücker. Dazu passend hat das Unternehmen auch sein Geschäftsfeld neu umrissen. jetzt kümmern sich die drei um „Digitale Steueranwendungen“. kle

