Langwedeler Markt - eine Veranstaltung wie aus dem Bilderbuch

Von: Christel Niemann

Besser geht’s nicht: Optimale Bedingungen waren dem Langwedeler Markt beschert. Die Sonne lachte vom Himmel und der Besucherandrang sorgte trotz Tagestemperaturen von um die 30 Grad schon mittags für Staus an einigen Ständen. Die Besucher – viele kamen von außerhalb - erfreuten sich am bunten Markttreiben in der Ortsmitte, schlenderten über den Flohmarkt, lauschten der Musik, genossen die vielen Vorführungen von Vereinen und bummelten am Sonntag durch die verkaufsoffenen örtlichen Geschäfte, die traditionell das jährliche Marktreiben flankieren.

