Bei zwölf Ernstfällen fast 5 000 Mannstunden

Feuerwehr Daverden zieht Bilanz / Landesverband ehrt „Dauerbrenner“ Gerhard Mattfeldt

+ Geehrt und befördert: im Zentrum Jubilar Gerhard Mattfeldt und Gemeindebrandmeister Ingo Lossau. Foto: hustedt

Daverden – Zu fünf Bränden und sieben technischen Hilfeleistungen rückte die Freiwillige Feuerwehr Daverden in diesem Jahr aus. Das berichtete Ortsbrandmeister Stefan Jathe bei der Jahreshauptversammlung. Aber die ehrenamtlichen Helfer in der Not leisteten noch weit mehr in ihrer Freizeit.