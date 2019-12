Zwischen Wichteln, Wollmützen und Waffeln

Bei Glühwein und Bratwurst eröffnen die Daverdener ihren Weihnachtsmarkt seit einigen Jahren immer am Samstag mit einem Klönabend. Fotos: Hustedt

Daverden – Auch der sechste Daverdener Weihnachtsmarkt vor der Kirche war ein Erlebnis. Zufrieden war Siegfried Schmidt, Leiter des Organisationsteams, als am Sonntag der Nieselregen endlich aufhörte und Hochbetrieb auf dem kleinen, feinen Markt herrschte. Eine große Menschenschar tummelte sich im Küsterhaus und im Gemeindehaus, später dann auch auf dem Kirchenvorplatz. Wer eine Pause vom Trubel brauchte, konnte in der geöffneten Kirche Ruhe bei Orgelmusik finden.

Nach dem Erfolg der vorigen Jahre wurde der Weihnachtsmarkt auch diesmal mit einem Klönabend am Samstag eröffnet. Viele Daverdener trafen sich im Zelt der Landjugend, um sich mit einem Glas Glühwein in der Hand zu wärmen. Praktisch, dass gleich nebenan der Schützenverein seine Bratwürste heiß hatte. Da herrschte schon bald eine ausgelassene Stimmung.

Der zweite Advent begann mit einem gut besuchten Gottesdienst, in dem auch der Posaunenchor mitwirkte. Anschließend öffneten die vielen Buden auf dem Markt und die Stände im Küsterhaus. Die Besucher hatten reichlich Gelegenheit, sich mit Geschenken und Dekoartikeln einzudecken. Es lockte eine breite Vielfalt. An ihrem Schmuckstand erklärte Ingrid Vogel aus Steinberg, dass sie schon im Sommer mit der Produktion beginnt, und auch Rosi Nicolai mit ihren niedlichen Wichteln ist schon Wochen vor dem Markt am Werkeln. Im nächsten Raum verkaufte Friederike Blumberg ihre Papierkunst. Es gab aber auch Adventsgestecke und wärmende Körnerkissen.

Im Küsterhaus bot Marion Schulze ihre Wollmützen an, die bei dem nassen Wetter begehrt waren. Im Gemeindehaus verkaufte der Strickkreis der Kirchengemeinde seine selbst gestrickten Socken und Mützen.

Während die Landjugend Glühwein ausschenkte, gab es am Stand der St.-Sigismund-Stiftung Rot- und Weißwein. Der Förderverein „Rückenwind“ bot Knipp und Suppe an, auch das war wieder ein Renner. Dabei wurde auch der Inhalt so mancher Sparschweine zugunsten des Fördervereins geleert.

Wer gern Selbstgebackenes essen wollte, der war im Gemeindehaus genau richtig, denn die Damen des TSV Daverden lieferte immer neue Torten an. Von den Damen des Vereins für Kultur und Geschichte gab es Waffeln und den begehrten Stollen, den Evelyn Knake schon Wochen vorher fleißig gebacken hatte.

Der Förderverein der Grundschule Langwedel bot Kekse, Nüsse und Marmelade an. In der Hütte nebenan waren die Imker vertreten, die Honig aus eigener Produktion offerierten. Im Raum der Imker im Küsterhaus konnten Kerzen selbst gezogen werden. Holger Kalinke verkaufte draußen seine selbst gemachten Marmeladen.

Zwischendurch sorgte der Posaunenchor für Vorweihnachtsstimmung. Auch der heilige Nikolaus kam mehrmals vorbei und beschenkte die Kinder. Im Gemeindehaus, wo die Kleinen basteln konnten, war er auch gern gesehener Gast, doch als er die Kinder auf Plattdeutsch ansprach, musste Bärbel Schröder übersetzen...

Siegfried Schmidt konnte zufrieden sein, denn alles hatte gut geklappt. Er dankte den vielen Helfern für den Auf- und Abbau und freute sich, dass es neben den beständigen Ausstellern auch immer wieder Neues zu entdecken gibt. Gelohnt hat sich auch die Umstellung, dass der landwirtschaftliche Hof von Heiner und Dietmar Meyer mit einbezogen werden konnte. hu