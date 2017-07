Zwergkaninchen besucht Senioren

LAngwedel - Drei- bis viermal am Tage grast ein scheuer kleiner Gast zurzeit auf dem Grün vor der Terrasse des Wohn- und Pflegezentrums „Haus Am Goldbach“ am Spiridonweg 3 in Langwedel. Das berichtet eine dortige Mitarbeiterin.

Es handele sich um ein so genanntes Löwenkopf-Zwergkaninchen, das in der näheren Umgebung wahrscheinlich jemandem entlaufen sein müsse. Löwenkopf bedeute, dass das Tier um den Kopf herum mähnenähnlich behaart sei. Offenbar in der Nähe jemandem entlaufen Ein Foto dazu gebe es nicht, und es sei auch nicht gelungen, das flinke schwarz-weiße Kaninchen einzufangen, erzählt die Mitarbeiterin weiter. Sie hofft nun, dass der Besitzer oder die Besitzerin aus der Zeitung über den Verbleib des schwarz-weißen Mümmlers erfährt, sich im „Haus am Goldbach“ meldet und dann sein oder ihr Zwergkaninchen gleich mitnimmt. - la