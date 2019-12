Zwei Stellplätze pro Wohneinheit

Vor allem größere Neubauten führen dazu, dass Bewohner und Besucher die Straße, wie hier am Herrenkamp, mit ihren Autos zuparken. archivFoto: mix

Langwedel - Von Michael Mix. Der Flecken Langwedel schreibt den Bauträgern bei neu aufgestellten Bebauungsplänen ab sofort vor, zwei Autostellplätze pro Wohneinheit anzulegen. Den von der SPD eingebrachten Antrag befürwortete im Bauausschuss des Gemeinderats neben den drei Sozialdemokraten Wolfgang Ewert, Petra Henke und Irmtraut Kutscher auch Andreas Noltemeyer (WGL), während Jochen Davids und Lars Lorenzen (beide CDU) dagegen stimmten. Die fraktionslose Bijanka Müller, die mit der FDP eine Gruppe im Rat bildet, enthielt sich der Stimme. Alle im Ausschuss waren dafür, dass die Verwaltung prüft, ob auch bei bestehenden B-Plänen eine erhöhte Anzahl an Stellplätzen rechtlich durchsetzbar ist.

Die bisherige Regelung sei nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage besäßen die allermeisten Familien oder Paare nicht ein Auto, sondern eher zwei oder sogar drei Wagen, die dann oft genug die Straße zuparkten, begründete Ewert in der Sitzung am Dienstagabend den Vorstoß seiner Fraktion. Zudem könne die neue Vorschrift zum Nachweis von vermehrten Stellflächen dazu beitragen, unerwünschte Wohnklötze, wie etwa am Herrenkamp, zu verhindern.

Noltemeyer regte an, die Parkplatzfrage an die Grundflächenzahl zu koppeln. „Sonst bekommen wir zuviel Versiegelung.“

Das Problem mit zu vielen Autos bei zu wenig Abstellmöglichkeiten auf dem Grundstück gebe es fast nur bei Mehrparteienhäusern, stellte Bauamtsleiter Bernhard Goldmann fest. Er umriss damit die gegenüber einem Grundsatzbeschluss in der Angelegenheit eher skeptische Position der Gemeindeverwaltung.

Einige Kommunen in Niedersachsen, zum Beispiel die Gemeinde Holdorf im Landkreis Vechta, reagierten auf das Dilemma mit den Autos mit speziellen Stellplatz-Satzungen, teilte Goldmann mit. Dabei werde die Anzahl der Parkplätze von der Wohnfläche, also der Quadratmeterzahl, abhängig gemacht. Er wolle sich diese Regelung, die unter Umständen auch für bestehende B-Pläne in Betracht käme, mal näher ansehen, kündigte der Bauamtschef an.

Grundsätzlich zwei Stellplätze pro Wohneinheit vorzuschreiben, lehnte CDU-Mann Lorenzen ab. Ein- und Zweifamilienhäuser verfügten doch in der Regel über genügend Flächen, auf denen Autos stehen könnten. Selbst bei den neuen, großen Häusern am Herrenkamp seien genügend Stellplätze vorhanden, „aber die sind oft schwer anzufahren“, sagte Lorenzen. „Deshalb parken viele lieber auf der Straße.“

Für Etelsen stünden die drei großen Bebauungspläne „Alter Moorweg“, „Berkels-Ost“ und „Südlich der Bahn“ an, warf SPD-Frau Kutscher in die Debatte ein. „Es ist vorauszusehen, dass es da große Probleme mit den Parkplätzen geben wird.“

Bei einem Inkrafttreten der neuen Regelung müssten die Bauträger dort sicherlich neu planen, hakte Lorenzen ein. „Es müsste dann eine erneute öffentliche Auslegung der B-Pläne beschlossen werden“, bestätigte Bauamtsleiter Goldmann.

Ausschussvorsitzender Davids schlug vor, die Stellplatzfrage „pro B-Plan immer neu zu besprechen“. Nein, jedesmal von Fall zu Fall neu zu entscheiden, mache keinen Sinn, entgegnete Ewert. „Genau das wollen wir ja nicht. Eine einheitliche Regelung ist notwendig.“

Im weiteren Verlauf der Sitzung brachte der Ausschuss die B-Pläne „Alter Moorweg“ und „Südlich der Bahn“ mit der Neuregelung zu den Stellplätzen gegen die Stimmen der CDU auf den Weg. Für „Berkels-Ost“ gab es noch keine derartige Festlegung, da dieses Vorhaben noch am Anfang des Verfahrens steht.

Einhellig fasste das Gremium die Satzungsbeschlüsse für die B-Pläne „Neues Land“, „Mühlenbach“ und „Klauenkamp“. An der Zollstraße, an der Straße Neue Wiesen und am Nelkenweg sollen auf früheren Spielplatzflächen jeweils Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden, informierte Bauamtschef Goldmann. Eine derartige Lückenbebauung billigte der Ausschuss auch entlang Straße Im Wiedhoop im Bereich des B-Plans „Steinkamp“.

Zudem entsprach er dem Antrag eines Grundeigentümers, an der Ecke Sonnenbergsweg / Pommernweg zwei Häuser hochzuziehen. Das Vorhaben sei positiv zu bewerten, waren sich CDU und SPD einig. Auch der Ortsrat Daverden wolle solch ein Bauen in zweiter Reihe ermöglichen, sagte Christdemokrat Lorenzen. Aber gleichzeitig schließe die Gemeinde mit der nun getroffenen Aufstellung eines B-Plans Wohnblöcke an dieser Stelle aus. Sozialdemokrat Ewert begrüßte ebenfalls diese „klassische Hinterhofbebauung“. WGL-Mann Noltemeyer enthielt sich der Stimme.

An einem anderen Punkt erhob er sie. Könnten im Neubaugebiet „Alter Moorweg“, wo der Vorhabenträger laut Bauamtsleiter Goldmann eingeschossige Einzel- und Doppelhäuser samt Erschließungsstraße plant, nicht Schottergärten verboten werden?, fragte und forderte Noltemeyer. Theoretisch sei das möglich, praktisch aber eher nicht, lautete die Antwort aus der Verwaltung. Der Landkreis als Baugenehmigungsbehörde müsste überall kontrollieren, ob die festgelegte Geschossflächenzahl auch tatsächlich eingehalten wird, erläuterte Bernhard Goldmann. Er könne ja im Flecken rumfahren und überprüfen, ob in dieser Angelegenheit alles rechtens sei, antwortete Andreas Noltemeyer angesäuert. „Ich würde gegebenenfalls Anzeige erstatten.“