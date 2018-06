Von Campingplatz verschwunden: Polizei sucht Kevin Karst

20-Jähriger seit 16. Juni verschwunden

Langwedel/Bielefeld - Die Polizei Verden ist auf der Suche nach einem vermisst gemeldeten 20-jährigen Mann. Bei dem Gesuchten handelt es sich um Kevin Karst, der zuletzt am Samstag, 16. Juni, auf dem Campingplatz in Hagen-Grinden am Ziegeleiweg gesehen wurde.