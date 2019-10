„Zoom“ auf Designobjekte, Florales und New York

Etelsen – Das frühere Betriebsgebäude des Etelser Käsewerks wird zum vierten Mal zur Kunststätte. Vom 1. bis 3. November werden die ehemaligen Kühl- und Produktionsräume an der Bahnhofstraße 6 diesmal von Mode, Fotografie und Malerei von Monika Jessing, Stephanie Roscher und Sigi Brüns erfüllt sein. Gemeinsamer Schwerpunkt der Ausstellung „Zoom“ ist die Fotografie, „wobei die Motive und die Herangehensweisen nicht unterschiedlicher sein könnten“, heißt es in der Pressemitteilung von Brüns.

Bei der Vernissage am Freitag, 1. November, um 19 Uhr spricht Christina Duckwitz von der Kunsthalle Bremen einführende Worte. „Sie wird einen Blick hinter die Kulissen gewähren, da sie die Künstlerinnen immer mit viel Herz und Kunstverstand unterstützend begleitet“, merkt Sigi Brüns an und zeigt auf, was die Ausstellungsbesucher erwartet.

Monika Jessing verwandelt mit Hilfe eines Überbleibsels der Käseproduktion in Form profaner Kunststoffgitter Stoffe zu Designobjekten und zaubert daraus Kleider – sowohl direkt aus den Gittern als auch aus den designten Stoffen. In der Fotografie fängt sie, durch Bewegung von Kamera und Objekt, Form und Farben mit hohem Abstraktionsgrad ein – digitale Fotografie nähert sich frappierend nicht gegenständlicher Darstellung in der Malerei und lässt den Betrachter in die unterschiedlichsten Farbwelten eintauchen.

Stephanie Roscher blickt auf „Kleine Naturwunder“, ihre Fotografien zeigen Florales unter eigenen Vorzeichen. Gewachsenes wird genau inspiziert – die Natur steht im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt und strahlt vor Schönheit, glänzt digital verwandelt für den Moment, mutiert und verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Eine fotografische Betrachtung in Zeiten der totalen Reizüberflutung – ein Spaziergang durch die Gegenwelt gleich nebenan. Gemaltes schließt sich thematisch an.

Sigi Brüns hat während ihres New-York-Besuchs Menschen, Details und Gebäude eingefangen, die diese besondere Stadt ausmachen, ihre Vielfältigkeit, Freiheit und Geschichte – Glamour und das ganz normale Leben, alles ganz dicht beieinander. Auf Ferrotypien – den ersten „Polaroids“ auf Metallplatten – spielt sie in der Grauzone zwischen abstrakt und real. Herangezoomte „Plastic Fantastics“ verdeutlichen eindringlich den Plastikwahn.

Die Besucher der Veranstaltung in den einstigen Kühl- und Produktionsräumen, darauf weist Brüns noch vorsorglich hin, sollten sich warm anziehen. Die Ausstellung ist am Freitag, 1. November, ab 19 Uhr geöffnet, sowie am Samstag, 2. November, und Sonntag, 3. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr.