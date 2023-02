Zehntklässler aus Langwedel nehmen Abgeordnete in Beschlag

Von: Jens-Peter Wenck

Gruppenbild mit Abgeordneten: die 10a und die 10c aus Langwedel mit Alfred Dannenberg (AfD), Dörte Liebetruth (SPD), Swantje Schendel (Grüne) und Thomas Uhlren (CDU). © PS

Langwedel – „Sind die etwa nach Berlin gefahren?“ Gar keine Frage, wenn an zwei Vormittagen so viele Oberschülerinnen und Oberschüler des Jahrgangs 10 auf dem Langwedeler Bahnhof stehen, das fällt ihren aufmerksamen Mitmenschen auf. Die Fährte Berlin war nicht ganz korrekt, aber die Richtung stimmte. Alle vier Klassen stiegen in Hannover aus. Die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch, die sich den Besuch im niedersächsischen Landtag nicht entgehen lassen wollten, als da waren Julia Brandt und Derik Eicke, Kristin Börner und Nicole Raimundo, Kristin Holldorf-Schiffner sowie Britta Meineke.

Die geballte Reise der jungen Menschen aus dem Flecken Langwedel war natürlich kein Zufall, sondern auf den Lehrplan der Oberschule am Goldbach abgestimmt. In den 10. Klassen ist in Sachen Politik der Landtag ein Thema, war er auch vor der Fahrt nach Hannover schon. Und so zeigten sich die Oberschülerinnen und Oberschüler nach Auskunft ihrer Lehrkräfte bei der Einführung im Landtag in Hannover schon bestens informiert. Anschließend ging es auf die Besuchertribüne im Landtag.

„Wir hatten Glück“, berichtete Derik Eicke hinterher. An diesem Tag waren der Iran und ein besserer Schutz von Rettungskräften die Debattenthemen. „Das ging hin und her. Inklusive Zwischenrufen.“ Und es sei gut zu beobachten gewesen, wie sich die verschiedenen Parteien im Plenum verhielten.

Anschließend hatten Vertreter aller vier im Landtag vertretenen Parteien Zeit für die Besucher. Eingeplant war eine 20- maximal 30-minütige gemeinsame Runde. „Interessant war für uns die Aussage, dass eigentlich die ganze Arbeit schon vor der Debatte im Landtag in den Ausschüssen geleistet wird“, sagt Derik Eicke. Vonseiten der Schüler kamen viele Fragen, von der anderen Seite Antworten. Am Ende war aus 20 Minuten eine knappe Stunde geworden.

Insgesamt waren die Zehntklässler einen ganzen Tag unterwegs. „Das war wirklich gut“, erklärte Lehrer Eicke auch mit Blick auf das Angebot und Programm der Landtagsverwaltung. „Das Feedback, das ich von den Schülerinnen und Schülern bekommen habe, war durchweg positiv“, so Eicke. Und ganz ehrlich: Wann fährt der Niedersachse später in seinem Leben schon mal nach Hannover und guckt sich den Landtag an? Eben. jpw