Zehn junge Erlen am Lustigen Strump

Pflanzaktion an der Lustigen-Strump-Verlängerung: (von links) Petra Henke, Herbert Feder, Andreas Noltemeyer, Inge Vogel und Bijanka Müller. Foto: hustedt

Völkersen – Schon seit Jahren arbeiten der Langwedeler Nabu-Vorsitzende Herbert Feder und Völkersens Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer (Grüne) im Kiebitzmoor erfolgreich zusammen. Dort wurden im Frühjahr die Wildschutzzäune zurückgebaut. Dabei kamen beide auf die Idee, auch in Völkersen selbst gemeinsam etwas für die Umwelt zu unternehmen.

Sie machten sich daran, das Begrünungskonzept des Ortsrats Völkersen in die Tat umzusetzen. Noltemeyer traf sich mit seinen Ortsratsmitstreiterinnen Petra Henke und Inge Vogel sowie mit der Ortsvorsteherin von Haberloh, Bijanka Müller, und dem Nabu-Mann, um in Verlängerung des Gemeindewegs Lustiger Strump Bäume zu pflanzen. Feder hatte zehn junge Erlen mitgebracht, die die Gruppe vor und hinter dem Langwedeler Mühlenbach in die Erde setzte. Damit beseitigten die Akteure eine Pflanzenlücke, die zum Teil durch Sturmschäden entstanden war. Aber teilweise hatten dort auch überhaupt keine Bäume gestanden.

Der Nabu-Vertreter will nun alle Ortsräte ansprechen, damit auch dort gemeinsame Pflanzaktionen starten können. „Das Haushaltsbudget für Ortsbegrünung wird leider nicht ausgeschöpft“, verriet Noltemeyer.

Der Völkerser Ortsrat hat sich indes auf diesem Feld kaum etwas vorzuwerfen. Er hatte zuvor schon an der Gemeindestraße Im Neuen Felde Obstbäume und Säulenhainbuchen gepflanzt.

Ortsbürgermeister Noltemeyer gefällt jedoch auch die „kahle Völkerser Landstraße“ nicht. Er möchte auch dort mehr Grün haben. Allerdings handelt es sich dabei um eine Landesstraße, sodass er inzwischen mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr diesbezügliche Gespräche geführt hat. Andreas Noltemeyer zeigte sich danach optimistisch: „Ich habe die Hoffnung, dass das klappt.“ hu