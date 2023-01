Zehn Jahre Kleinkunstdiele in Langwedel

Mehr als gut besucht war die Ausstellungseröffnung zu zehn Jahren Kleinkunstdiele im Häuslingshaus. © Hustedt

Langwedel – Mit einer Ausstellung von Veranstaltungsplakaten und Fotos zu den vielen Veranstaltungen im Häuslingshaus und einer bemerkenswerten Zahl an Gästen feierte der Langwedeler Kulturverein am Sonntag das zehnjährige Bestehen der Kleinkunstdiele.

Die Vorsitzende Sigrid Ernst dankte bei dieser Gelegenheit Bürgermeister Andreas Brandt, da größere Veranstaltungen immer im Bürgersaal des Rathauses stattfinden können. Ernst dankte ausdrücklich auch dem Helferteam, ohne das gar keine Veranstaltungen möglich wären. Bei der kleinen Jubiläumsfeier war sogar eine Toilettenfrau im Team. Es handelte sich allerdings um eine der Damen der Maskengruppe „Twist A Gang“ von Ursula Balke. Sie zählte das Kleingeld. Die Damen mit den Gesichtsmasken halfen als Servicekräfte auch bei der Verköstigung der vielen Gäste.

„Inzwischen hat die Kleinkunstdiele einen so guten Namen, dass sich Künstlerinnen und Künstler schon für einen Auftritt bewerben“, strahlte Sigrid Ernst. Was im vergangnen Jahrzehnt alles möglich war, zeigte die Ausstellung mit Plakaten und Fotos, die Wolfgang Ernst und Jutta Gründemann gestaltet hatten. „Es macht Spaß, in diesem Verein mitzuwirken und die Kunst nach Langwedel zu holen“, sagte Sigrid Ernst.

Die neue Langwedeler Gleichstellungsbeauftragte Karina Matos Appolt war ebenso unter den Gästen wie Bürgermeister Andreas Brandt, der an die Geschichte des Kulturvereins und des Häuslingshauses erinnerte.

Bis 2009 habe das Häuslingshaus am Ende eines sandigen Weges keine öffentliche Beachtung gefunden. Der Langwedeler Kulturverein nahm sich des Hauses an, um es zu erhalten, und beantragte bei der Gemeinde einen Zuschuss von 84 000 Euro. Da es im Gemeindehaushalt damals aber eine wirtschaftliche Delle mit einem Defizit von 800 000 Euro gegeben habe, bewilligte der Gemeinderat 60 000 Euro für den Kauf des Grundstücks.

„Aber der Kulturverein ist ja kreativ“, erklärte Brandt. Das Amt für regionale Landesentwicklung förderte das Vorhaben mit 50 000 Euro. Mit dem Geld wurde der Vorplatz hergestellt und eine Zuwegung zum Mühlenbach geschaffen. Brandt lobte die kulturelle und gesellschaftliche Nutzung des alten Hauses mit positiven Auswirkungen auf die Region. Kunstschaffende erhielten so die Möglichkeit, aufzutreten. Der Bürgermeister ließ auch nicht unerwähnt, dass mittlerweile im Häuslingshaus auch zahlreiche Trauungen stattgefunden haben.

Als Gastredner bewies Pago Balke seine humorvolle satirische Art, die immer wieder zu Lachsalven führte. Da ja auch die Gleichstellungsbeauftragte dabei war, bemängelt er, dass die Klofrau kein Mann war und hatte damit die ersten Lacher auf seiner Seite. „Das Häuslingshaus ist eine Perle des ländlichen Denkmals“, sagte Balke, der die 6 000 ehrenamtlich bei der Sanierung erbrachten Arbeitsstunden erwähnte, aber auch die etwa 60 Sponsoren mit kleinen und größeren Förderbeträgen. Das Häuslingshaus sei schon etwas Besonderes, allein die Wände wurden mit 21 übereinanderliegenden Farbschichten bemalt, sehr zur Freude der Denkmalschützer.

Pago Balke war nicht der einzige Redner. Aber der mit den meisten Lachern. © -

Dr. Wolfgang Ernst habe vom Bau keine Ahnung gehabt, war aber Bauleiter – und lag mit seinen Kalkulationen richtig, erklärte Balke. „Es gab lediglich eine Deckungslücke von 39 Euro.“ Dabei seien im Ort schon Wetten abgeschlossen, dass das Vorhaben in die Hose gehen oder die Bruchbude nie vollendet werden würde. Doch heute habe das 1768 errichtete Häuslingshaus eine historische Aussagekraft – „ein Mekka der ländlichen Kultur, in dem Kinder an die Kultur herangeführt werden. Hier lebten Menschen der unteren sozialen Schicht, die sich von ihrer Hände Arbeit ernährten und vielleicht auch Tiere hielten“, so Pago Balke.

Die zwei Stunden der Ausstellungseröffnung wurden nie langweilig, viele Gespräche wurden geführt. Das großartige musikalische Rahmenprogramm bestritten Mariska Nijhof und Peter Hogema, unterstützt von Perkussionist Conny Sommer.

Weil am Sonntag bei den vielen Besuchern wohl nicht alle einen guten Blick auf die Ausstellung hatten, ist die am Mittwoch, 1. Februar, am Sonntag, 5. Februar, Mittwoch, 8. Februar, sowie Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar, jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr noch einmal zu sehen. Und weil nach all den Jahren das Interesse immer noch ungebrochen ist, kann man an diesen Terminen auch eine Führung durch das Haus bekommen. Inklusive Erklärungen zur Geschichte und zu seinen Besonderheiten. whu