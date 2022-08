Der Etelser Reit- und Fahrverein Zauberwald und das spezielle Volk der Kutschenfahrer

Von: Jens-Peter Wenck

Im Parcours kommt es auch auf Geschwindigkeit an – und die richtige Chemie zwischen Menschen und Tier. Wie bei Gerhard Zwirner, Beifahrer Ben Böschen sowie den Pferden Willi und Dundee, die hier gemeinsam zur Landesmeisterschaft fahren. © RFV Zauberwald

Etelsen – „Wir haben keine Halle, kein Eigentum, kein nix“, sagt Gerhard Zwirner als Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Zauberwald. „Das ist aber auch ein Vorteil, wir haben eine günstige Struktur.“ Die Mitglieder des Vereins mit dem magischen Namen, der 2002 gegründet wurde, kommen aus allen möglichen Richtungen.

Ein Schwerpunkt ist aber unbestritten auf dem Hof Zwirner in Etelsen, ein anderer bei Birgit Bornhövd in Bremervörde – bei den beiden Ausbildern erfolgt die Zauberwald-Ausbildung für die Fahr- und Longierabzeichen. Gerhard Zwirner sagt: „Wir versuchen, Jugendliche im Fahrsport zu fördern. Damit stehen wir ziemlich allein da.“ Soll heißen: Der Verein stellt Pferde und Kutschen, versucht seinen Teil. „Der Rest bleibt natürlich an den Eltern und den Fans hängen.“

85 Mitglieder hat der Reit- und Fahrverein, davon sind aktuell elf Jugendliche. Und für die bleibt bei ihrem Sport noch jede Menge Arbeit übrig, selbst wenn es keinen verpflichtenden Vereinsarbeitsdienst gibt. Aufgrund der speziellen Zauberwald-Struktur sind die Vereinsbeiträge niedrig. Erwachsene zahlen 30 Euro im Jahr, Jugendliche 20 Euro. „Davon gehen 17 Euro an übergeordnete Verbände“, sagt Zwirner.

Ja, er sei ein bisschen fahrsportverrückt, sagt Gerhard Zwirner. Da versuche man im Verein schon, so viele Turniere wie möglich mitzunehmen. Er hat als Fahrer natürlich Trainer gehabt, ist aber auch selbst Trainer B und bietet Fahrausbildungen an.

So langsam wird der Etelser warm und kommt in Fahrt. „Gut ausgebildete Pferde werden im Breitensport mehr gebraucht als anderswo.“ Das mit der guten Ausbildung gilt selbstverständlich und gerade auch für die Fahrerinnen und Fahrer.

Beim Fahrturnier in Engelschoff (Landkreis Stade) zeigen Fahrer Ben Böschen und Beifahrerin Sandy Marie Böschen ihr Können im Gelände. Gezogen wird das Gespann hier von Crystal Fountain. © -

Wer da sagt, er wolle ja „nur spazieren fahren“ mit Pferd und Wagen, das sei ja ganz einfach – der liege aber völlig falsch. „Das ist anspruchsvoller, als mancher denkt. Sogar anspruchsvoller als Turnierfahren.“ Heil wieder nach Hause zu kommen sei ein größerer Erfolg als jede Platzierung bei einem Turnier – sagt der leidenschaftliche Fahrsportler. Dann kommt er zu einem Thema, das gewissermaßen über allem steht: Respekt. Vor dem Lebewesen Pferd sowieso. Aber bei einem Turnier vor den Richtern zum Beispiel mit der korrekten Kleidung, dem korrekten Verhalten. Bei der Fahrdressur wird vor den Richterinnen und Richtern gehalten, der Hut gezogen, genickt. „Das heißt: Hier bin ich. Ich zeige euch, was ich kann. Beurteilt mich.“

Charakter und Erfahrung werde von Reit- und Fahrsportlern verlangt. Stetiges Lernen auch. Davon nimmt sich Gerhard Zwirner ausdrücklich nicht aus. Der Sport bildet nicht nur das Pferd, sondern auch den Menschen, davon ist er überzeugt. Der Zauberwaldvorsitzende weiß, dass er schwer bis gar nicht zu bremsen ist, wenn er einmal im Thema ist.

Dabei sollten auch noch die jüngsten Veranstaltungen und Erfolge des etwas anderen Reit- und Fahrvereins zur Sprache kommen. Also: Trotz des eigenen Fahrturniers im Mai in Groß Häuslingen nahm man sich die Zeit, Pferde und Fahrer auf die Turniersaison vorzubereiten. Von März bis Mitte Juni wurden sieben Fahrtrainingseinheiten mit Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage in Etelsen durchgeführt. Über Pfingsten ging es auf den Pferdehof Oetting in Verden-Walle zum Reitlehrgang unter der Leitung von Marit van Ingen Schenau. „Dieser Lehrgang wird zweimal im Jahr von Sabine und Heiko Oetting organisiert und durchgeführt“, so Zwirner.

Landesmeister Klasse M vom Zauberwald: Nina Hoffmann (2.v.l.), Gerhard Zwirner und Rachel Kriete (r.). © -

Wer die Berichte über die diversen Fahrturniere in dieser Zeitung nicht gelesen hat: Sandy Marie Böschen und Lena Böschen wurden Kreismeisterinnen, Ben Böschen Vizemeister. Und? Bei der Landesmeisterschaft im Juni in Driftsethe? Wie lief es da so? Nina Hoffmann wurde Landesmeisterin bei Zweispännern mit Ponys, Rachel Kriete Landesmeisterin bei den Vierspännern mit Ponys. Okay, sie startete nicht für den Zauberwald, ist aber Mitglied. Fehlt da nicht noch etwas? Doch, der Landesmeister Zweispänner Pferde: Gerhard Zwirner. Wer sich für die Ergebnisse der verschiedenen Turniere interessiert, der wird im Internet unter results.equi-score.de fündig.

Nun, wer Erfolg haben möchte, der muss einiges investieren. „Das ist eine durchaus intensive Sache. Das braucht Unterstützung – und ist für junge Menschen charakterprägend“, betont Gerhard Zwirner noch einmal. Genauso wie er ein weiteres Mal die Verantwortung für die Tiere heraushebt. „Und zwar bis zu deren Ende. Das sind Familienmitglieder. Das schiebt man nicht einfach weg, wie ein altes Auto.“

„Ab zwölf Jahren unterrichten wir, bilden wir aus“, so Zwirner. Reit- und Fahrsport kann zwar einen Riesenspaß bereiten, ist aber mit Arbeit, Verantwortung, Tradition und Disziplin verbunden. Wobei es schon rustikal zugeht, wenn die Zauberwaldleute auf Turniere fahren. „Das ist eine absolut gute Gemeinschaft. Da wird sich geholfen“, wirft Danny Böschen, die Schriftführerin, ein.

Der Zauberwald zieht los mit Wohnwagen, Zelten, Anhängern, Lkw – die dann zum Beispiel mittels Feldbetten bei Turnieren als Übernachtungsmöglichkeiten herhalten müssen. Es wird gegrillt, mal ein Bier getrunken, dann lagern sich die müden Menschen auch mal schlicht. Es sollen schon welche im Stroh im Hänger geschlafen haben.

„Und das wirst du bei den Reitern so nie erleben“, ist sich Danny Böschen sicher.