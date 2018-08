Wotan wütet, wenn Männer in der Nähe sind

Freilichtbühne eine Woche vor der Premiere / Spannung und sehr unterhaltsam

+ Pastor Heinz Thomsen (Johann Krüger) und Dr. Rainer Grimm (Volker Penczek) kommen ins Grübeln. Was unvermeidlich ist, schließlich hecken die beiden etwas aus.

Daverden - Während auf der Freilichtbühne in Holtebüttel nur noch heute und morgen Abend ab 20 Uhr die sehr zu empfehlende Komödie „Keen Amore am Lago Maggiore“ gespielt wird, gehen die Vorbereitungen bei den Plattsnackers der Freilichtbühne in Daverden in die heiße Phase. Dort soll am Sonnabend, 11. August, Premiere mit der Komödie „Jümmer Arger mit Wotan“ gefeiert werden.