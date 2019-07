Im Woodstock-Outfit gefeiert

Sommerfest der Stiftung Waldheim unter dem Motto „Flower Power 1969“

Cluvenhagen – Seit 50 Jahren gibt es die Stiftung Waldheim in Cluvenhagen. Da war es naheliegend, mit dem Motto für das Sommerfest 2019 an die Anfänge zu erinnern – „Flower Power 1969“. Viele Bewohner und Mitarbeiter liefen in der Kleidung rum, die vor 50 Jahren „in“ war. Als Vorstandsmitglied Dieter Haase das Fest eröffnet hatte, entdeckte der Beobachter auf dem Gelände der Stiftung aber auch noch manch andere Anklänge an jene Zeit.