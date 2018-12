Jahresabschluss der Daverdener Turner in gemütlicher Runde

Wolfgang Hustedt Spitzenreiter

+ © hu Die Männerturner des TSV Daverden ließen das Jahr gemütlich ausklinge. © hu

Daverden - „Eine Stunde Bewegung in der Woche tut jedem gut“, so Übungsleiterin Helga Lorenzen bei der Abschlussveranstaltung der Senioren-Gymnastik des TSV Daverden. Die letzte Gymnastikstunde des Jahres nutzten die Turner, um nach dem Sport im Vereinsheim des TSV Daverden in gemütlicher Runde zu feiern. In diesem Jahr war Dietmar Seesko an der Reihe, diese Feier zu organisieren, der aber tatkräftig von Rüdiger Hustedt unterstützt wurde.