Wolfgang Ewert: Ein Politiker wird zum König befördert

Heike Feindt Damenmajestät

+ © Hustedt Die mehrere Generationen umfassende Cluvenhagener Majestätenfamilie 2017 auf einen Blick. Vor der großen Scheibe in der ersten Reihe König Wolfgang Ewert. © Hustedt

Cluvenhagen - Wolfgang Ewert kann nicht nur Kommunalpolitik. Der 65-Jährige legte in Cluvenhagen beim Königsschießen den besten Schuss hin und wurde in der spannenden Proklamation zum aktuellen Schützenkönig ausgerufen. Heike Feindt ist neue Damenmajestät, so dass es am nächsten Sonnabend nicht nur zum Sachsenweg, sondern auch nach Lindholz geht.