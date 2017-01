Schafskadaver am Langwedeler Moorgraben entdeckt: War es der Wolf?

Langwedel - Als Horst Spanuth und Manfred Köster dieser Tage für den Unterhaltungsverband Rechter Weserverband auf Grabenschau waren, machten sie am Langwedeler Moorgraben bei dieser sonst so beschaulichen Unternehmung eine durchaus gruselige Entdeckung: Die Überreste eines Schafes. „Noch richtig blutig und frisch“, so Köster. Hatte hier womöglich ein Wolf zugeschlagen?

Der soll in der Gegend in Einzelfällen bis zum Giersberg hin schon gesichtet worden sein. Zwar nicht amtlich bestätigt, aber immerhin.

Zunächst wusste man nicht, wem das Schaf überhaupt gehörte. Der Halter wurde dann ermittelt: Schäfer Jörk Hehmsoth aus Nindorf hatte zum fraglichen Zeitpunkt 500 Meter vom Fundort Tiere stehen.

Der Schäfer, Christoph Gohde als örtlicher Jäger und Frank Faß vom Wolfscenter in Barme machten sich nach der Fundmeldung auf zum Ort des Geschehens, um hier mögliche Spuren zu sichten und zu sichern, um den Kadaver in Augenschein zu nehmen – und im allergünstigsten Fall den oder die Verursacher des Vorfalls auszumachen.

Beweise haben die Männer keine gefunden. Aber Indizien.

Wenn ein Wolf ein Beutetier gerissen hat, frisst er typischerweise zuerst die Bauchhöhle leer. „Hier ist das aber über den Rücken, die Blätter, also die Schulter, Rippe und Hals passiert“, berichtet Christoph Gohde.

Das nimmt einen Wolf aus dem Kreis der Verdächtigen. Dafür gibt es für Gohde, Hehmsoth und Faß Faktoren, die auf wildernde Hunde hindeuten.

Und das es die im Moor im fraglichen Bereich gibt, da sind sich die Jäger in diesem Revier sehr sicher, auch wenn man bislang über den Punkt eines Verdachtes nicht herausgekommen ist. Schon seit zwei,drei Jahren vermutet man wildernde Hunde im Langwedeler und Völkerser Moor, auch wenn man bis zum jüngsten Fund noch keine gerissenen Tiere entdeckt hat. Laut Gesetz gelten Hunde als wildernd, wenn sie „im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung ihres Führers Wild aufsuchen, verfolgen oder reißen“. Allerdings ist der Nachweis schon außerordentlich schwierig, Hunde und Halter müssen quasi auf frischer Tat erwischt werden.

jw

