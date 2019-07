Wohltäter spendiert Eis für 200 Grundschüler

Vor der Ausgabe der Zeugnisse und dem Sprung in die Sommerferien leckten die mehr als 200 Kinder an der Grundschule Etelsen gestern Eis. Zwei Kugeln nach Wahl in der Waffel gab es am auf dem Schulhof vorgefahrenen Verkaufswagen des Eiscafés Melisa gratis. Wie schon vor zwei Jahren zeigte sich ein Wohltäter mit Herz für die Grundschüler erneut auf diese Weise spendabel. „Der Mann aus Etelsen will namentlich nicht genannt werden“, hieß es von Seiten des Schulvereins und Rektorin Kerstin Burgard. Mm / Foto: mix