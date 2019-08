Langwedel - Von Jens Wenck. „Das wird ein rundes Ding. Hoffentlich haben wir gutes Wetter und es kommen viele Leute“, meint Langwedels stellvertretender Ortsbrandmeister Udo Felke. Vonseiten der Ortsfeuerwehr Langwedel haben sie jedenfalls alles getan, damit ihr großer Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 18. August, von 10 bis 18 Uhr ein voller Erfolg wird. Schließlich gehört der Tag mit in die Reihe der Veranstaltungen zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr in diesem Jahr – und allein stehen die Retter auch nicht da.

Der Tag der offenen Tür ist am und im Feuerwehrhaus an der Langwedeler Bahnhofstraße. Nicht weit davon entfernt organisiert der Langwedeler Kulturverein im Häuslingshaus eine Ausstellung zur Feuerwehrgeschichte. Für das Außengelände hat Heiko Kruse eine Ausstellung alter Gerätschaften und Gefährte angeschoben. Auf halber Strecke zwischen Feuerwehrwache und Häuslingshaus steht auf dem ehemaligen Mack-Parkplatz die Werksfeuerwehr von Wintershall Dea. „Mit richtig großen Geräten“, berichtet Udo Felke. Auch hier gibt es also ordentlich was zu gucken.

Besichtigt werden kann natürlich auch das Langwedeler Feuerwehrhaus. Die Männer und Frauen der Feuerwehr präsentieren draußen auf dem Hof ihre Fahrzeuge – da dürfen kleine und große Kinder bestimmt auch mal in die Fahrerkabine klettern.

Um 10.30 Uhr beginnt das Programm der Vorführungen. Immer zur halben Stunde ist Meiko Lindhorst (Feuerwehrmann in Holtebüttel) von der Firma Safety@Work dran. Wie geht man mit dem Feuerlöscher um? Wie funktioniert ein Rauchmelder? Diesen und anderen Fragen geht man durchaus auch mal spektakulär nach.

Zu jeder vollen Stunde schreiten die Feuerwehrleute zur Vorführungstat. Um 11 und um 17 Uhr wird eine Gasflamme gelöscht. Um 13 und um 16 Uhr wird gezeigt, wie die Wehr zwecks Menschenrettung und Bergung ein Auto zerlegt. Um 12 Uhr steht eine Modenschau an. Langwedels next Firefighter Topmodels zeigen dann auf dem Laufsteg ihren Walk mit der ganzen Bandbreite an Feuerwehrausrüstung.

Für 14 Uhr wird ein im wahrsten Sinne des Wortes Höhepunkt des Tages angekündigt. Die Langwedeler haben Kameraden aus Achim und Verden von der Absturzsicherungsgruppe zu Gast. Die klettern nicht nur auf ein Gerüst (hoch), sie sichern und retten auch noch in großer Höhe. Für 15 Uhr hat sich die FMC Showband aus Verden angekündigt, den ganzen Tag lang ist Florians Feuerwehrshop mit einem großen Verkaufswagen vor Ort.

Nein, damit ist immer noch nicht Schluss. Selbstverständlich ist auch die Jugendfeuerwehr mit von der Partie, zeigt, was sie so macht und kümmert sich um die jüngeren Besucher. Da wird gebastelt und ein Kinderschminken angeboten. Popcorn gibt es auch – auf Wunsch sogar in einem Feuerwehrhelm. Kaffee und selbstgebackener Kuchen sind am Nachmittag zu bekommen. Klenkes Gasthaus kümmert sich um weitere Speis und Trank.

So, wenn man sich jetzt dieses tolle große Programm und seine Platzierung von der Bahnhofstraße über Ex-Mackparkplatz bis zum Häuslingshaus anguckt, von weiter weg also mit dem Auto kommen will, stellt sich die berechtigte Frage: „Und wo soll ich am Sonntag dann überhaupt parken?“ Antwort: Auf dem großen Parkplatz von Edeka, Aldi und Rossmann an der großen Straße. Von hier aus richtet die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit mehreren Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) ein. „Da braucht keiner lange warten“, ist sich Udo Felke sicher.