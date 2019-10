Langwedel - Von Rolf Göbbert. Für die junge Diskothek „Kronsberg“ gewann Fritz Rathjen den Niederländer Johnny Kraikes, genannt „Smoking John“, als Discjockey. Der Mann war eigentlich Schallplattenverkäufer bei Dodenhof in Posthausen. Das Erfolgsteam Rathjen/Kraikes übertraf alle Erwartungen. „Jedes Wochenende volles Haus, und wir konnten die Besucher nicht mehr unterbringen. Wir haben zuerst auch keinen Eintritt genommen. Wir wollten, dass die Bude voll wird“, so Fritz Rathjen.

Und die Bude wurde voll. Von 1970 bis 1972 erfolgte der große Umbau, der zum heutigen Aussehen des Gebäudes führte. Insbesondere in der ersten Hälfte der 70er- Jahre war der „Kronsberg“ an Attraktivität kaum zu überbieten. Fritz Rathjen holte damals über eine Konzertagentur viele berühmte Künstler nach Förth. Jürgen Marcus, Tanja Berg, Jonny Hill sowie Nina und Mike waren ebenso vertreten wie die international bekannten The Equals mit dem Hit „Baby come back“ oder die Soulful Dynamics mit ihrem Hit „Mademoiselle Ninette“.

Doch laut Fritz Rathjen rechneten sich die Live-Auftritte nicht und man konzentrierte sich auf den Diskothekenbetrieb. Rosenmontags- und Silvesterfeiern hatten einen derartigen Ansturm, dass an so manchem Wochenende die Diskothek wegen Überfüllung keine weiteren Gästen einlassen konnte.

+ Schlagersänger Jürgen Marcus (li.) und der legendäre DJ „Smoking John“ (Johnny Kraikes). © Familie Rathjen

Damals gab es eine sogenannte Hitparade, bei der Besucher etwas gewinnen konnten. Einmal war der Hauptgewinn ein VW Käfer. Seinerzeit war das ein großer Anreiz teilzunehmen.

Seit der Fertigstellung des großen Umbaus 1972 wurde an vier Tagen in der Woche geöffnet. Am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag konnte man sich in Förth vergnügen und vom Alltagsstress abschalten. Sonntags wurde der Laden zeitweilig zum „Teenieball“ früher geöffnet. Jugendliche ab 15 Jahren erhielten ab 17 Uhr Eintritt. Bis zu dieser Zeit waren Rahtjens keinen Kummer gewohnt. „Wir haben damals viel Geld verdient“, erinnert sich Fritz. Der Diskothekenbesitzer aus Langwedel fuhr entsprechende Luxuskarossen und ließ sich das Leben gefallen. Es waren die fetten Jahre. Abgesehen von der Lärmbelästigung profitierte auch die Nachbarschaft von den guten Geschäften des Wirts.

Bis zu 24 Arbeitskräfte waren an einem Wochenendabend nötig, um den Durst der Besucher zu löschen und den integrierten Imbissbetrieb aufrecht zu erhalten. So fanden Ernst und Leni Göbbert als direkte Nachbarn dort ein Zubrot,und der Imbiss befand sich mit Annelore Oetting, Karla Sibbel und Cilli Backhaus fest in Förther Hand.

+ Leni Göbbert gehörte nicht nur Silvester 1979 zur Kronsberg-Mannschaft, die zeitweise an einem Wochenendabend 24 Arbeitskräfte zählte.. © Familie Rathjen

Natürlich gab es auch kuriose Ereignisse. Thomas Rathjen wusste zu berichten, dass am helllichten Tage, als nur er sich in der Diskothek befand, ein bekannter Stammkunde vom Dach des sogenannten Pferdestalls kletterte und unbekümmert und verstaubt die Lokalität verließ. Der Pferdestall war ein räumlich abgegrenzter Teil der Diskothek. Der Gast aus Dauelsen hatte angetrunken in der Disko übernachtet und auf den Holzbrettern des Zierdaches vom Pferdestall geschlafen.

Familie Rathjen stieg außerdem beim Langwedeler Markt ein und veranstaltete von 1985 bis 1990 Zeltfeten mit den Top 40 Bands Albatros und Finity. Auch bei den Zeltfeten zeigte Familie Rahtjen anfangs ein glückliches Händchen.

+ Anfangs holte Fritz Rathjen (2.v.li.) Schlagerstars wie Jonny Hill (li.) nach Förth. © Familie Rathjen

Langsam allerdings änderten sich die Zeiten. Die einst sprudelnde Geldquelle versiegte allmählich und veränderte Marktbedingungen gingen auch an der Diskothek „Kronsberg“ nicht spurlos vorbei. Außerdem wurden die Auflagen für Zeltfeste verschärft. Der Trend bei Diskotheken ging erst in Richtung Großdisko – und ebbte dann rapide ganz ab. Es setzte das Diskothekensterben ein.

Am 31. Dezember 1999, also vor fast genau 20 Jahren schloss die Diskothek „Kronsberg“, von ihren Fans eigentlich nur „Berg“ genannt, für immer ihre Türen, und Langwedel-Förth wurde wieder das, was es vorher war: ein Durchgangsort.

Das alte Gebäude steht noch und wird als Wohnhaus genutzt. Aber vom ehemaligen Disko-Tempel „Kronsberg“ verblassen mittlerweile nicht nur die alten Fotos, sondern langsam auch die Erinnerungen.