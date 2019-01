„Wir sollten diese Brücke erhalten“

Daverden - Von Jens Wenck. Die Brücke im Verlauf der Straße Auf dem Branden soll, wie schon mehrfach berichtet, weg. Das über 50 Jahre alte Bauwerk über die Autobahn 27 weise „Spannungsrisskorrosion“ auf, es bestehe „die Gefahr eines abrupten Tragwerkversagens“ argumentiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSV). Nach dem Abriss soll es keinen Ersatz geben, so die Behörde im laufenden Planfeststellungsverfahren, in dem der Flecken Langwedel eine Stellungnahme abgeben konnte.

Was der Rat aber nicht wollte. Man bedauerte allgemein den Abriss, aber einzig Lars Lorenzen (CDU) stimmte in der Ratssitzung am 17. Dezember dagegen, gar keine Stellungnahme abzugeben.

Die kommt jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung, in der das Daverdener Gemeinderatsmitglied und der Völkerser CDU-Bunderstagsabgeordnete Andreas Mattfeldt sich gegen den Abriss der Brücke Auf dem Branden aussprechen und das Verhalten des Gemeinderates monieren.

„Die Generation vor uns hat ganz bewusst diese Brücke gebaut. Wir wissen heute noch nicht, wie sich Langwedel in den kommenden 20 Jahren entwickeln wird und ob das Gewerbegebiet sich auf die andere Autobahnseite einmal ausdehnen wird. Es kann gut möglich sein, dass zukünftige Generationen die Brücke brauchen werden und sie schmerzlich vermissen würden“, so Mattfeldt.

Lorenzen merkt an, dass weitere Anträge zum Rückbau von Infrastruktur folgen könnten, wenn der Gemeinderat nicht für den Erhalt dieser Brücke kämpfe. Dies könne zum Beispiel die Brücke Moorstraße nach Langwedelermoor treffen. „Nachfolgegenerationen könnten unter dieser Teilnahmslosigkeit des Gemeinderates leiden“, so Lorenzen.

„Dass der Gemeinderat ohne Not keine Stellungnahme hierzu abgegeben hat, halte ich für einen großen Fehler. Was ist beispielsweise, wenn die Autobahnbrücke an der Feldstraße einmal saniert werden muss? Wo soll der Verkehr dann aufgefangen werden beziehungsweise umgeleitet werden? Diese Fragen muss der Bürgermeister beantworten“, so Mattfeldt

Was Bürgermeister Andreas Brandt (SPD) auch tut. Sollte tatsächlich einmal eine Umleitung nötig werden, wenn die Brücke im Verlauf der Feldstraße gesperrt sein sollte - dann würde die Straße auf dem Branden nicht als Ausweichstrecke taugen. Als eine der letzten Straße in der Gemeinde überwiegend mit Kopfsteinpflaster versehen könnten schon allein wegen der Zuwegung kein Schwerlastverkehre und mehrere tausend Pkw am Tag aufgenommen werden, so Brandt.

Im Übrigen habe man bei der Gemeinde just die Nachricht erhalten, dass die Brücke über die Autobahn im Verlauf der Moorstraße durch einen Neubau ersetzt werden soll. Hier habe die Landesbehörde erheblich mehr Verkehr und damit eine Wirtschaftlichkeit festgestellt - im Gegensatz zur Brücke Auf dem Branden.

Was nun eine spätere Entwicklung als Gewerbegebiet in dem von Mattfeldt angesprochenen Bereich anbelange: Dem aktuellen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) sei zu entnehmen, dass im Bereich der Brandenbrücke von der Autobahn bis zur Lindholzer Straße ein Vorranggebiet für Sandabbau festgesetzt ist. Außerdem befänden sich bei Lindholz Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft. „Eine Nutzung als Gewerbegebiet wird hier langfristig gesehen nicht möglich sein“, so Brandt. „Aber das sollte Herr Mattfeldt eigentlich wissen. Er hat das RROP mit beschlossen.“

„Die Brücke über die Autobahn ist seinerzeit aus guten Gründen realisiert worden und damit in der Region existent und planerisch als Bauwerk gesichert. Wir sollten diese existierende Brücke für den Verkehr auch zukünftig erhalten“, befinden Mattfeldt und Lorenzen.

„Wir wissen nicht, ob ein massiver Widerstand zum Erhalt der Brücke geführt hätte, aber dass dies noch nicht einmal versucht wurde, ist schlimm und bedauerlich“, so Mattfeldt.

Bürgermeister Brandt deutet an, dass der Gemeinde die Argumente für einen Erhalt der Brücke ausgegangen sein könnten. „Man muss schon sagen können: Warum brauchen wir die unbedingt. Das Argument 'Sie war schon immer da' reicht nicht.“

Jürgen Müller hat Argumente. „Ich fahr mehrmals täglich über die Brücke.“ Und das tut der Landwirt im Nebenerwerb nicht nur, weil die Zufahrt zu seiner Hofstelle nördlich der Autobahn über Auf dem Branden geht. Südlich der Autobahn hat er Sonderkulturen, Weihnachtsbäume. Fällt die Branden-Brücke weg, fährt er hin und zurück sieben Kilometer mehr. Das läppert sich und kostet einiges mehr an Sprit. Was im Übrigen nicht nur für ihn, sondern auch für andere Landwirte von beiden Seiten der Autobahn gelte.

Ohne Brücke würden Jagdreviere auf beiden Seiten der Autobahn an Wert verlieren. Und natürlich würde Wildwechsel auf der Brücke stattfinden: Damwild, Rehwild, Schwarzwild sowieso. „Die marschieren da drüber.“ Was ist mit der Wartung für den nahen Windpark Giersberg? Auch hier hätten die Techniker längere Anfahrtswege, würden die Windanlagen im Störungsfall länger still stehen als jetzt.

Für die Landwirte gebe es noch einen weiteren Knackpunkt. Eigentlich dürften sie im Bereich Lindholz mit Gerät über 7,5 Tonnen Gewicht gar nicht fahren. Überall Begrenzungen „und nirgendwo ein Hinweis 'Landwirtschaft frei'“, so Müller. Bleibt aktuell die Brandenbrücke. Die ist zwar auf 16 Tonnen beschränkt, aber immerhin.

Für Jürgen Müller steht fest: Er wird den ersatzlosen Abriss der Brücke nicht kommentarlos hinnehmen, er legt Widerspruch ein.