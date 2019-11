„Wir gehen in die richtige Richtung“

Von Hans-Ulrich Knopp

Cluvenhagen – „Wir waren mit unserer Kleintierschau zwar schon mal ein klein bisschen größer, aber wir sind auch in diesem Jahr wieder mehr als zufrieden. Die Anzahl unserer Top-Aussteller hält sich auf hohem Niveau, und die Zahl der Besucher unserer Veranstaltung ist eher noch ansteigend“, resümierte Uwe Lohmann, seit 21 Jahren Vorsitzender des Kleintierzüchtervereins Etelsen und Umgebung, zum Abschluss der Leistungsschau am Wochenende und fügte hinzu: „Solche Ergebnisse verdanken wir natürlich auch den erstklassigen äußeren Rahmenbedingungen, speziell der Nutzung der Mehrzweckhalle hier in Cluvenhagen.“

Ganz ähnlich müssen das auch die zahlreichen Besucher empfunden haben, die sich am Samstag und Sonntag vom erstklassigen Angebot an Rassegeflügel und Kaninchen überzeugen konnten. Es gab eine Menge davon zu sehen: 572 Federviehexemplare und 113 „Hoppler“ präsentierten die Züchter in der geräumigen Halle.

Was Lohmann besonders freute: Zahlreiche Kinder und Jugendliche waren vor Ort und bewunderten die wunderschönen Kleintiere. „Hier macht sich auch unsere Jugendarbeit positiv bemerkbar“, freute sich der Züchterprofi. „Wir haben bereits seit Jahren im Nachwuchsbereich leistungsstarke Rassegeflügelzüchter, die sogar selber mit schönen Exemplaren auf unserer Kleintierschau vertreten sind.“

Ein Zuschauermagnet gerade für die jungen Besucher sind die possierlichen, total schnuffigen Kaninchen, die viele am liebsten auf den Arm nehmen und so richtig herzen möchten. Aber auch die Kategorie Geflügel zeichnete sich durch Formschönheit und Anmut aus. Die Qualität der ausgestellten Tiere war top, was durch die Bewertungen der zertifizierten Preisrichter eindrucksvoll bestätigt wurde.

Aussteller aus ganz Norddeutschland waren mit ihren Exemplaren bei der Kleintierschau vertreten. Sogar aus Salzgitter kam ein Züchter, der seit Jahren den weiten Weg auf sich nimmt, um in Cluvenhagen dabei zu sein.

Traditionell wurden die besten Tiere in den jeweiligen Klassen ermittelt und prämiert. Dazu nahmen unter der Leitung von Schiedsrichterobmann Heiko Weghorst aus Diepholz zehn überregionale Preisrichter alle ausgestellten Tiere sehr genau „unter die Lupe“.

Uwe Lohmann zog ein positives Fazit der diesjährigen Kleintierschau: „Wir gehen mit unserer Passion der Kleintierzucht und mit unserer Ausstellung in die richtige Richtung, was uns freut und uns in unserer Arbeit einmal mehr bestätigt.“

Der Vorsitzende dankte den freiwilligen Helfern und den Ehefrauen der Vereinsmitglieder, ohne die die Schau nicht möglich wäre. „Mein Dank geht aber auch ganz besonders an die Gemeinde Langwedel, die uns die Mehrzweckhalle für unser Großereignis zur Verfügung stellt und uns in jeder Hinsicht unterstützt, sowie an alle Sportler, die hier einmal zu unseren Gunsten für ein Wochenende sportlich etwas kürzertreten.“