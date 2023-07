Windmühle Etelsen: „Jan Wind“ endgültig verschenkt

Von: Jens-Peter Wenck

Fürs Protokoll und die Archive: Katrin Zubrägel, die Vorsitzende des Dorfvereins, und Fördervereinssprecher Peter Düll mit dem Überlassungsvertrag für die Mühle Jan Wind. © PS

Etelsen – Bereits im vergangenen November hatte der Förderkreis der Etelser Mühle „Jan Wind“ als bisheriger Eigentümer des Bauwerks beschlossen, die Mühle dem Dorfverein Etelsen/Cluvenhagen/Hagen-Grinden zu schenken. Der Förderverein war einst als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet worden, um die Mühle zu kaufen und dann auch vor dem Verfall zu retten.

Der Dorfverein hatte für ein solches Unterfangen nicht genug Geld. Der Förderkreis dank der Einlagen seiner Mitglieder und eines erfolgreichen Bemühens um Spenden und Unterstützung durch die öffentliche Hand aber schon.

Auch wenn im vergangenen Jahr bereits die ersten Unterschriften unter die entsprechenden Verträge gesetzt wurden – erst mussten die Mitglieder des Dorfvereins, der in den vergangenen Jahrzehnten als Mieter auftrat, der Schenkung überhaupt zustimmen. Das taten sie dann auch, und zwar einstimmig. „Damit gehört die Etelser Mühle per 1. Juli 2023 dem Dorfverein Etelsen/Cluvenhagen/Hagen-Grinden“, erklärt dessen neue Vorsitzende Katrin Zubrägel.

Die Etelser Mühle erfreut sich nach wie vor als Ort für Hochzeiten großer Beliebtheit. Ein Sommerfest für alle Mitglieder des Dorfvereins ist in Planung. Wer dabei sein möchte, kann gern noch eintreten, sagt die Vorsitzende Zubrägel mit einem Augenzwinkern. Der Ferienspaß „Windmühlen erleben“ am 25. Juli ist laut Internetseite des Fleckens Langwedel ausgebucht. Außerdem dient die Mühle als regelmäßiger Treffpunkt für die Organisatoren des kommenden Dorf- und Erntefestes und ist auch Austragungsort für Doppelkopf-Turniere.

Der Dorfverein hat übrigens auch die Trägerschaft des Marktes in Etelsen übernommen. Der findet allerdings bekanntlich nicht rund um die Windmühle statt, sondern am ersten Freitag im Monat auf dem Dorfland. Hier gibt es dann dank zahlreicher Spenderinnen und Spender neue Tische und Bänke, wo sich die Besucherinnen und Besucher niederlassen können.

Und mindestens einen Blick aus dem Augenwinkel darf man sich schon auf das Etelser Erntefest gönnen. Das wird vom 22. bis 24. September gefeiert, klar sind Pastor Martin Beckmann und das Organisationsteam im Hintergrund noch tüchtig aktiv.

„Mit Sarah Hennings haben wir eine tolle Veranstalterin an unserer Seite, die uns alle Wünsche erfüllt“, lässt die „Windmüllerin“ Zubrägel auch über die sozialen Medien wissen.

Folglich soll es ein Dorfgemeinschaftsfest mindestens wie in den Zeiten vor Corona geben.

Der 17. September ist für das gemeinsame Kranzbinden gebucht. Beim Fest selbst soll es ein Laternelaufen mit Blaskapelle geben, eine Disco am Freitag, Party im Festzelt und auf dem Dorfland, einen Ernteumzug, einen Flohmarkt, Mittagessen und Kaffee und Kuchen – und mal sehen, was noch so alles im Paket mit drin ist. jpw