MTV will feiern – aber richtig

Der älteste Verein im Flecken Langwedel ist 125 Jahre alt / Party nach den Ferien

+ Der erweiterte Vorstand des MTV Langwedel und der Vereinsvorsitzende Marco Behrmann rühren jetzt kräftig die Werbetrommel. Man will den 125. Vereinsgeburtstag mit einer knackigen Party feiern. J Foto: Wenck

Langwedel - „Wir haben lange überlegt, was wir machen“, erzählt Marco Behrmann. Schließlich lautete der Beschluss: Sie wollen es kurz und knackig. Und zwar am 18.8.18. „Das hat keine besondere Bewandtnis. Aber es klingt gut“, findet Marco Behrmann als 1. Vorsitzender des MTV Langwedel und der erweiterte Vorstand auch. Folglich will man das 125-jährige Bestehen des Vereins am 18. August mit einer großen Party für alle im MTV-Vereinszentrum feiern.