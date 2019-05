„Wie schön, dass Ihr Euch gefunden habt“

Gründungsmitglieder und Gratulanten – in Daverden feierten sie 20 Jahre Verein für Kultur und Geschichte.

Daverden – Der Verein für Kultur und Geschichte Daverden feierte am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen, genau am 5. Mai 1999 wurde der rührige Verein im Daverdener Waldschlösschen aus der Taufe gehoben. Im Mittelpunkt standen jetzt im Küsterhaus die Gründungsmitglieder Hinrich Bischoff, Klaus Fricke, Gerd Depke, Harald Gerken, Rüdiger Hustedt, Cord Klee, Rolf Masemann, Christa Meyer und Hans-Hermann Meyer. Gedacht wurde der verstorbenen Mitgründer Heinz Kleinschmidt und Erich Meyer. Letzterer war jahrelang Kassenwart.

„Wie schön, dass Ihr Euch vor 20 Jahren gefunden habt“, befand die Vorsitzende Theda Henken. „Wir hätten sonst keine Chronik und kein Jubiläum. Und was wäre mit dem Küsterhaus passiert? Was wurden bei der Vorbereitung für die Chronik für Schätze ausgegraben.“

Ortsbürgermeisterin Silke Brünn lobte die Führung des so lebendigen Vereins, obwohl viele Mitglieder das 60. Lebensjahr überschritten haben und zitierte Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“

Bürgermeister Andreas Brandt verwies auf die kulturelle Vielfalt im Flecken mit seinen Theaterbühnen und den Langwedeler Kulturtagen. Erfreulicherweise habe sich vor 20 Jahren eine Gruppe engagierter Bürger getroffen, um eine Chronik zu erstellen. „Mir ist der Verein aufgefallen, als groß in der Presse von einer 'Kohl & Kultur Veranstaltung' berichtet wurde.“ Der Erhalt des Küsterhauses sei genau die richtige Entscheidung gewesen.

Als eines der Gründungsmitglieder brachte der ehemalige Vereinsvorsitzende Hinrich Bischoff einen kurzen Abriss aus 20 Jahren Vereinsgeschichte. Der Stein sei ins Rollen gekommen, als Rolf Masemann, damals Beamter bei der bremischen Behörde für Häfen, überregionalen Verkehr und Außenhandel, im Februar 1998 dieser Zeitung ein Interview über seine Ahnenforschungen gab. Masemann ist in Daverden aufgewachsen und daher an den Familiengeschichten in Daverden interessiert.

Das las auch Hinrich Bischoff, Beamter beim bremischen Umweltsenator. Die Idee zu einer neuen Chronik entstand. Im September 1998 waren es bereits sieben Hobbyhistoriker, die sich engagierten. Bei der Vereinsgründung am 5. Mai 1999 waren es elf Daverdener. Den ersten Vereinsvorsitz übernahm für elf Jahre Rolf Masemann.

Zunächst brachte man einen Bildband heraus – und danach passierte erst einmal: nichts. Die Arbeiten an der Chronik zogen sich hin, viele Einzelfragen waren zu klären. „Eine Gewitterfront drohte aufzukommen.“ Bei dem vielen Herzblut, dass die einzelnen Chronisten in ihre Texte gelegt hatten, waren Textkürzungen keine Selbstgänger, aber manchmal nötig, um das Buchformat nicht zu sprengen. Am 11. November 2007 konnte dann endlich im Waldschlößchen die Chronik vorgestellt werden. „Die Wertschätzung der 25 Autoren untereinander hat auch durch die Schwierigkeiten nicht gelitten“, betonte Hinrich Bischoff.

Durch einen Hinweis von Jobst Blome über das ungewisse Schicksal des Küsterhauses kam es zu Verhandlungen mit der Kirchengemeinde und der Landeskirche, am Ende stand die Sanierung des Hauses, das im vergangenen Jahr feierlich wieder eröffnet wurde.

Für die zukünftige Arbeit des Vereins wurden diverse Arbeitskreise gegründet. Fazit von Hinrich Bischoff: „Es ist uns gelungen, die Geschichte Daverdens aufzuarbeiten. Der Weihnachtsmarkt ist inzwischen ein Renner, Theater- und Städtereisen runden das kulturelle Programm ab. Das Küsterhaus wird mit Leben erfüllt.“

Harald Gerken berichtete noch kurz über die Daverdener Höfe. Vor 3000 Jahren lebten schon Menschen auf heutigem Daverdener Gebiet. Schriftliche Aufzeichnungen gibt es erst seit gut 500 Jahren, 1540 taucht Daverden das erste Mal in einem Dokument auf. Gerken erinnerte an 3 000 Karteikarten mit mehr als 700 verschiedenen Familiennamen, die er vom ehemaligen Hauptlehrer Hermann Haar (der auch Rolf Masemann zu seinen Forschungen inspirierte) übernommen hat und die einzelnen Höfen zuzuordnen sind.

Schließlich labte man sich an selbst gebackenen Torten und Geschichten von Altbürgermeister Hans-Hermann Meyer und sang Mailieder, am Klavier von Wolfgang Uhrig begleitet.

hu