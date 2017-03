Langwedel - Im vergangenen Jahr hatte Karin Sievers zusammen mit der Frauenberatung Verden einen Abend für Frauen zum Thema Trennung und Scheidung organisiert. Zehn, vielleicht 15 Frauen würden kommen, hatte die Langwedeler Gleichstellungsbeauftragte damals gedacht. Es wurden viel mehr. „Der Bedarf ist da“, so die Erkenntnis. Darum gibt es im kommenden April einen zweiten Abend zum Thema, und zwar mit dem Schwerpunkt Kinder.

Genau darum wird auch Corinna Wolf-Becker mit von der Partie sein, wenn es um die Frage „Wie erleben Kinder Trennung und Scheidung ihrer Eltern“ geht. Die Frauenberatung Verden ist ebenfalls wieder mit im Boot. „Trennung, Scheidung ist schon ein wesentlicher Beratungspunkt bei uns“, so Friederike Geißler. Wo bekommt frau Hilfe, gibt es vielleicht andere Lösungen – oder endet eine Beziehung oder Ehe doch in der Trennung? Wenn solche Überlegungen auf den Tisch kommen, spielen die Kinder selbstverständlich eine gewichtige Rolle. „Kann ich mich überhaupt trennen, der Kinder wegen?“, heißt es dann öfter.

Also gehen schon mal die Gedanken dahin: Sind die Kinder groß genug oder aus dem Haus – dann verkraften sie die Trennung besser. Das allerdings ist schon mal komplett falsch gedacht. „Jugendliche, selbst junge Leute Anfang 20 leiden gewaltig unter der Trennung ihrer Eltern“, so Corinna Wolf-Becker.

Junge Menschen in der Pubertät erfahren bei der Trennung ihrer Eltern eine heftige Verunsicherung ihres eigenen Bindungsverhaltens. Die Folgen sind nur zu oft im späteren Leben der Scheidungskinder abzulesen: Bei ihnen ist die Scheidungsrate selbst dann recht hoch. Oder es entwickelt sich sehr früh der Wunsch, sich eine eigene Familie mit Kindern aufzubauen – auch wenn die nötige Reife dazu noch gar nicht vorhanden ist.

Ganz kleine Kinder im Vorschulalter machen sich selbst sowieso für alles verantwortlich, was um sie herum passiert, so Wolf-Becker. Da reicht dann eine vielleicht unbedachte Bemerkung – und Kind glaubt, es sei an der Trennung der Eltern schuld.

Woher Wolf-Becker ihre Erkenntnisse hat? Die Frau ist Pädagogin und seit gut 15 Jahren Verfahrensbeiständin. Letzteres bedeutet: Sie wird vom Familiengericht bestellt, um Kinder und Jugendliche in den anhängigen Verfahren zu unterstützen. „Ich kümmere mich um die Interessen der Kinder.“ Da ist einiges zu ermitteln, ganz wichtig auch erst einmal die Frage: „Wie geht es den Kindern und Jugendlichen eigentlich?“

Wolf-Becker begleitet ihre Klienten in den Verhandlungen, erstellt Berichte für das Gericht. Was gar nicht so einfach ist. „Man darf sich von der Oberfläche nicht blenden lassen.“ Und im Falle von Wolf-Becker schon gar nicht von den Interessen der Eltern. „Die können sich einen Rechtsanwalt nehmen. Kinder nicht.“

Zumal es bei einer Trennung oder Scheidung ein Hin- und Hergezerre um die Kinder gibt. Der Nachwuchs wird als Munition der ehemaligen Partner gegeneinander benutzt. „Auch wenn Eltern als Liebespaar gescheitert sind, sie existieren weiter als Eltern. Und das verstehen viele Eltern nicht. Kinder wollen Eltern haben und behalten.“

Der Fachvortrag mit anschließendem Gespräch am 27. April von 20 bis 21.30 Uhr im Langwedeler Rathaus ist nur für Frauen und wird in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule organisiert. Der Eintritt ist kostenlos, es wird um eine Spende gebeten. Für weitere Informationen und Anmeldungen zu der Veranstaltung wendet man sich an Friederike Geißler bei der Frauenberatung Verden, Telefon 04231 / 85120. Am 24. April startet bei der Frauenberatung in Verden auch wieder eine Gruppe „Frauen nach der Trennung und Scheidung“, mit der Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und Unterstützung. Auch hier gilt für Anmeldung und weitere Infos die Nummer 04231 / 85120 J jw