Feuerwehr-Wettbewerbe unter verschärften Bedingungen

Langwedel landet ganz knapp vor Daverden /

+ © Hustedt Auch die Jugendfeuerwehr ging in voller Einsatzmontur auf die Wettkampfbahn. Für Zuschauer und Fans ließ sich das Ganze viel weniger schweißtreibend in dem Wetter angepasster Kleidung erleben. © Hustedt

Daverden - Die Sonne schien und machte den Gemeindefeuerwehrtag am Sonntag auf dem Übungsgelände der Ortsfeuerwehr Daverden zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Dabei mussten die Feuerwehrleute in ihren dicken Feuerwehranzügen auch noch sportlich aktiv sein, während sich die vielen Zuschauer in den Schatten der Zelte verkriechen konnten. Doch auch da wurde es bald drückend heiß.