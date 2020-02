Werbung für Langwedel

Etelsen – Zur Jahreshauptversammlung 2020 des Touristik-Vereins Langwedel (Weser) hatte der Vorstand jetzt ins Café „Klönschnack“ nach Etelsen eingeladen. Hier begrüßte der Vorsitzende Christoph Meyer etliche Mitglieder sowie Martin Fahrland von der Mittelweser- Touristik als Referenten des Abends. Nach den üblichen Formalien zur Eröffnung der Versammlung ließ Meyer in seinem Bericht des Vorstandes noch einmal die zahlreichen Aktivitäten des umtriebigen Vereins im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 Revue passieren.

Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle das Projekt „Wohnwagen“, in dem der Verein sich einen Wohnwagen beschafft, hergerichtet, beklebt und entsprechend ausgestattet hat, um damit zielgerichtet auf diversen Veranstaltungen Werbung für den Verein und für den Flecken Langwedel zu machen. Die Teilnahmen an zentralen Veranstaltungen wie dem großen Schlossgartenfest in Etelsen oder die Organisation und Durchführung des stets gut besuchten Modellbahnmarktes im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses banden Vorstand und Mitglieder des Vereins ganz schön ein.

„Auch die Beteiligung am ,Projekt Zeitreise’ zur Steigerung der Attraktivität des Fleckens und der Region in Sachen Touristik warf 2019 bereits seine Schatten voraus und wird uns auch über das Jahr 2020 hinweg nachhaltig beschäftigen,“ so Christoph Meyer.

Nach einem herzlichen Dank des Vorsitzenden sowohl an die Vorstandsmitglieder für ihr herausragendes Engagement als auch an den Flecken Langwedel sowie andere regionale Vereine für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit trug Kassenwart Andreas Schwarz zur Kassenlage des Vereins vor und erklärte: „Dem Verein geht es finanziell gut.“

Die Kassenprüfer bescheinigten Schwarz die vorschriftsmäßige und ordnungsgemäße Führung der Vereinskasse, sodass Kassenwart und der gesamte Vorstandes einstimmig entlastet wurden.

Gewählt wurde im „Klönschnack“ ebenfalls: Kassenwart Andreas Schwarz wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt, genauso wie Silke Fronzek als Beisitzerin. Zum neuen Kassenprüfer wurde Thomas Münsterjohann gewählt.

Christoph Meyer gab noch einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten des Jahres 2020, wobei er ein besonderes Augenmerk auf nochmals verbesserte Öffentlichkeitsarbeit sowie auf das Engagement des Vereines anlässlich des 300. Geburtstages von Jürgen Christian Finndorf legte.

In dieser Angelegenheit wird der Touristik Verein am 22. Februar um 15 Uhr eine Informationstafel am Herrenkamp enthüllen. Der ehemals eigenständige Herrenkamp ist eine der südlichsten Findorff-Siedlungen und heute eine Straße in der Gemeinde Langwedel. Besonders ist, dass er nicht wie die übrigen Findorff-Siedlungen auf Moorboden, sondern auf der sandigen Geest gebaut wurde.

Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik nutzte die Gelegenheit, den Sachstand im Projekt „Zeitreise“ vorzustellen. Das habe zum Ziel, die Touristik in den Kommunen und Gemeinden weiter nach vorne zu bringen und durch geeignete Maßnahmen die Attraktivität bis in die Ortschaften hinein zu verbessern. kno