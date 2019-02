Wenn das Wort „Wir“ zum Schrecken gerät

Als Anton in Unterwäsche vor ihr steht, macht Bertha große Augen, während Ehefrau Helga fassungslos ist. Fotos: Bruns

Völkersen - Von Wiebke Bruns. Volles Haus und großes Gelächter gab es am Freitag beim Premierenabend des Theatervereins „Völk’ser Platt“ im Waller Dörpshus. Die Komödie „Mien Fro, mien Hobby un ik“ von Betty und Karl-Heinz Lind erheiterte das Publikum.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht Anton Kopp, gespielt von Uwe Behrmann, der sich mächtig auf sein Rentnerleben freut. Doch seine Frau Helga (Jana Wöhler), die gerade „mit Donnerschlag in die Wechseljahre kommt“, hat ganz andere Pläne. Das Wort des Schreckens lautet für den angehenden Rentner künftig: WIR.

Wir müssen uns gesund ernähren. Wir müssen abnehmen. Wir brauchen ein Hobby. Ein Drama, zumindest aus Antons Sicht. Für die Zuschauer jedoch ein großes Vergnügen, an dem auch Tochter Sophie (Lisa Mattfeldt-Köster) und Bertha, die Freundin ihrer Mutter, teilhaben. In dieser Rolle erblondet und überzeugt Stefanie Bokeloh-Brischke, und als Bertha macht sie große Augen als Anton in Unterwäsche vor ihr und den knapp 100 Zuschauern steht.

Bertha sucht noch nach der großen Liebe, künftig mit Hilfe des Internets. Warum Antons Ehefrau bald nur noch die zweite Geige spielt und Antons neue Liebe in der Besucherritze liegen darf, das erfahren die Zuschauer im Laufe der drei Akte. Das Ganze entwickelt sich zum Kriminalfall, und Aufklärungshilfe leisten Kommissar Andreas Brahms (Andreas Noltemeyer) und sein Assistent Harry Hirsch (Maik Scharnhusen). Letzterer braucht nur anzusetzen, um etwas zu sagen, und es herrscht brüllendes Gelächter im Saal. Witzige Dialoge, tolles Spiel und Situationskomik sorgten insbesondere im zweiten Akt für ganz großes Gelächter.

Gespielt wird die Komödie noch neunmal bis zum 24. Februar. Es gibt noch Restkardten für die drei Vorstellungen am Mittwoch, 6., 13. und 20. Februar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr (Eintritt acht Euro). Einige wenige Karten sind auch noch für die Aufführung am Sonntag, 10. Februar, mit Frühstück ab 9.30 Uhr und Theater ab 10.30 Uhr (Preis 20 Euro), sowie für die Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 17. Februar, mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr und Theater ab 16 Uhr (Preis 15 Euro) vorhanden.

Erhältlich bei Reinhard Körte unter Telefon 04232/1342. Anfragen zu den weiteren Terminen könnten sich ebenfalls lohnen, da in Grippezeiten immer mal kurzfristig Karten zurückgegeben werden.

Die Premiere von „Mien Fro, mien Hobby un ik“ war jedenfalls ein Erfolg und Regisseur Jörg Meyer und Regieassistentin Ilse Meinken zeigten sich sichtlich zufrieden mit ihrem Sextett auf der Bühne. Doch zum Erfolg beigetragen haben auch die vielen Helfer hinter der Bühne und im Service. So war es nicht nur ein unterhaltsamer, sondern auch ein gemütlicher Premierenabend im Waller Dörpshus.

