Kulturverein Langwedel bittet zur Walpurgisnacht

Aus Kindern werden kleine Hexen: Anne Richard hat in der Schminkecke alle Hände voll zu tun.

langwedel - Sie sah gar nicht gesund aus mit ihrem bleichen Gesicht, das einen Hauch von Grün aufwies, und ihren rotgeränderten Augen. Nahezu unheimlich. Genau so wollte sie wirken, Semele, eine der zahlreichen Hexen, die am Montagabend rund um das Langwedeler Häuslingshaus – nein, nicht ihr Unwesen trieben, sondern heiter und ausgelassen ihre Gäste bewirteten und kräftig feierten. Der Langwedeler Kulturverein hatte zur Walpurgisnacht geladen und war von der Resonanz der Gäste angenehm überrascht.

„Besonders haben wir uns über den Besuch der vielen Familien mit ihren Kindern gefreut“, resümierte Schriftführerin Sigrid Ernst zufrieden. Aber auch, dass das Fest sich etabliert hat und gut angenommen wurde. Ernst dankte den fleißigen Vereinsmitgliedern: „Die Mannschaft steht und das Zusammenspiel funktioniert.“

Die Organisatoren Silke Fronzek, Jürgen Luttmann und Harald Fronzek hatten ganze Arbeit geleistet. „Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen“, sagte Semele alias Silke Fronzek. Das ist gelungen. Erfreut beobachtete die Hexe, wie zahlreiche Mädchen und Jungen über das Gelände tobten: „Toll, dass sich so viele verkleidet haben.“

Dafür, dass aus den Mädchen und einigen Jungen kleine Hexen wurden, zeichnete Anne Richard verantwortlich. Die Künstlerhexe hatte noch nicht einmal ihre Utensilien ausgebreitet, da standen schon die ersten Kinder in ihrem Zelt und wollten sich ihre Gesichter schminken lassen. Für die Künstlerin kein Problem: Schnell Pinsel und Farben ausgepackt, den Kleinen die Vorlagen präsentiert, und los ging’s. Kurz darauf streiften kleine Katzen über den Hof, flatterten Schmetterlinge umher, sausten Hexen mit Spinnen und -netzen im Gesicht herum, und ein Vampirmädchen schaute die Besucher mit blutunterlaufenen Augen hungrig an.

+ Eigentlich sind sie ganz freundlich: Anne Kelbling als Hexe Elvira und Sigrid Ittermann als Amanda.

Apropos Hunger: Den stillte Sigrid Ernst in ihrer „Hexenküche“. Sie hatte „Hexensuppe“ gekocht, scharfe Gulaschsuppe, die sie ratz-fatz verkauft hatte. „Jetzt kannst du Feierabend machen“, meinten ihre Vereinskollegen gespielt neidisch. Noch schneller als die Hexensuppe war der Teig für das Stockbrot alle. „Mit so vielen Kindern hatten wir nicht gerechnet“, sagte Fronzek. Die Kinder nahmen’s gelassen – sie saßen auch ohne Stockbrot um die Feuerschale herum, plauderten fröhlich und ließen sich die Würstchen schmecken. Oder liefen vor das alte Haus, sammelten Hände voller rosafarbener Blütenblätter und bewarfen einander laut jauchzend damit. Manch einer suchte die Wahrsagerin Madam Amanda in ihrem Zelt auf und fragte sie nach den Zeugnisnoten.

Währenddessen standen die Erwachsenen in Gruppen beieinander, plauderten angeregt und genossen zauberhafte Köstlichkeiten – außer der bereits erwähnten Hexensuppe das „Drachenblut“, das Petra Blömer gebraut hatte und das die Hexen Amanda (Sigrid Ittermann) und Elvira (Anne Kelbing) ausschenkten. „Das Blut fließt in Strömen“, scherzten Mutter und Tochter und setzten dabei eine sehr böse Miene auf. Die sie aber nicht lange halten konnten – bald lachten sie wieder. Zur guten Stimmung trug Michael Schmitz mit musikalischer Unterhaltung bei. Ach so: Das Drachenblut war eine Rotwein-Kirsch-Bowle.

Die Dunkelheit nahte, und es war Zeit für die Feuershow. Die ganz jungen Besucher und Erwachsene staunten über die imposante Vorführung, ließen sich von der Macht des Feuers faszinieren. „Wie schön, dass auch die Kinder so lange durchhalten“, freute sich Sigrid Ernst. Anschließend wurde noch weitergefeiert, bis um Mitternacht die Lichter gelöscht wurden.

is