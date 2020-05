Wenn die Dunkelheit kommt...

Nächtlichen Aktivitäten in Coronazeiten mit Infrarotkamera auf der Spur

+ Zugegeben, es ist kein ideales Fandungsfoto. Aber es ist eindeutig ein Fuchs, den die Infrarotkamera hier inmitten einer menschlichen Behausung erwischt hat. Foto: Göbbert

Langwedel - Von Rolf Göbbert. Obwohl das Nachtleben im Zuge der aktuellen Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt ist, halten sich nicht alle Bewohner im Flecken Langwedel an die Vorgaben der Bundes- und Landesregierung. Und damit sind nicht etwa Menschen gemeint, die die Dunkelheit der Nacht nutzen, um sich an den Rändern der Besiedlungen zu spätabendlichen Aktivitäten zu treffen – natürlich nur in trauter Zweisamkeit. Was dieser Tage beziehungsweise Abende durchaus beobachtet werden konnte, wie absolut vertrauenswürdige Quellen glaubhaft versichern.