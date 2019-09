Weltklasse

Etelsen – Sie sind vielfache Wettbewerbspreisträger und im Rahmen der renommierten „Echo Rising Star“-Serie in allen großen Sälen Europas zu Gast: Die Mitglieder des Amatis Piano Trios erobern seit seiner Gründung 2014 die Bühnen von der Elbphilharmonie bis zum Konzerthaus Baden-Baden, von der Londoner Wigmore Hall bis zur Kölner Philharmonie. Konzertreisen führten die drei nach Hongkong, Indonesien, Italien, Schweden, Ungarn und in viele weitere Länder. Und auch das Trio selbst ist international: Die Geigerin Lea Hausmann kommt aus Deutschland, der Cellist Samuel Shepherd aus England und der Pianist Mengjie Han ist niederländisch-chinesischer Herkunft.

Am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. September, kommt dieses Ausnahme-Trio nach Etelsen zum Abschluss von „Klassik im Schloss“. Im Gepäck haben die Musiker Werke von Ludwig van Beethoven, Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert. Das Gassenhauer-Trio op.11 gehört zu den berühmtesten Werken für die Triobesetzung. Voller Elan und jugendlicher Virtuosität zeigt es Beethoven in seiner unbekümmertsten und mitreißendsten Art. Das erste Trio von Dmitri Schostakowitsch entstand im Alter von nur 17 Jahren, war einer Jugendliebe gewidmet – und genau so leidenschaftlich klingt es auch.

Nach der Pause erklingt mit Franz Schuberts B-Dur Trio ein Höhepunkt der romantischen Trio-Literatur. Besonders der langsame Satz gehört nach Ansicht des künstlerischen Leiters Johannes Mnich zum Ergreifendsten, was je komponiert wurde.

Die Konzerte finden am Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 19 Uhr statt. Karten sind per E-Mail unter schlosskonzerte.etelsen@gmail.com sowie telefonisch unter 04231 84909 (montags bis freitags, von 13 bis 18 Uhr) erhältlich.

