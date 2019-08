Weitaus mehr als nur essen und trinken

Auch Marktmeister Ralf Storjohann und Mitorganisator Lars Lorenzen sind bereits voller Vorfreude und haben für kommende Märkte noch so einiges in petto. Foto: Niemann

Langwedel - Von Christel Niemann. Nur noch wenige Wochen und es ist wieder soweit. Dann wird in der Ortschaft Langwedel wieder gefeiert, gelacht und getanzt bis in den frühen Morgen. Schließlich wird im Mittelpunkt des Fleckens traditionell Anfang September der Langwedeler Markt gefeiert und das drei Tage lang.

Los geht’s am Freitag, 6. September, mit dem traditionellen Marktumzug unter dem Motto „42 Jahre Langwedeler Markt ...natürlich Langwedel“, der pünktlich um 17 Uhr am alten Daverdener Kindergarten startet. Beim bunten Umzug führen die Aktiven erfahrungsgemäß die fantasievollsten Outfits aus und/oder gestalteten die fantasievollsten Wagen.

Flankiert von etwa 1000 Zuschauern ziehen die Teilnehmer dann zunächst zur Schlüsselübergabe ans Rathaus und von dort weiter zur Marktbühne, wo der Markt offiziell eröffnet wird. Zwischenzeitlich startet außerdem das Musikprogramm vom aktuellen Mainstream, über Kulthits aus Rock und Pop bis hin zu viel geliebten Oldies.

Die Prämierung der originellsten Umzugsgruppen in mehreren Kategorien auf der Marktbühne setzt ein weiteres Highlight gleich zum Marktbeginn.

Von da an dürfte der Markterfolg dann ein reiner Selbstläufer sein. Immerhin hat das festliche Hauptevent im Flecken nach Schätzung von Marktmeister Ralf Storjohan und Mitorganisator Lars Lorenzen bislang jährlich stets um die 15 000 Besucher in den Ort der Ereignisse gelockt, wie diese im Pressegespräch mit nachvollziehbarem Stolz berichteten.

Und blickt man auf das kommende Programm, dann könnten es diesmal sogar noch mehr Besucher werden, denn die Marktmacher aus den Reihen der VdS Langwedel haben noch einmal kräftig nachgelegt, damit die Besucher nicht nur eine Vielzahl an Buden erkunden, am Sonnabend über die Flohmarktmeile schlendern, beim 2. Benefiz-Katzenöhrchenlauf für den Tierschutz die Sportschuhe schnüren, sich am frühen Abend beim Wettkampfklassiker Selbstständige gegen Gemeinderat amüsieren, tags darauf am verkaufsoffenen Sonntag durch die Langwedeler Geschäfte bummeln sowie den Langwedeler Modellbaumarkt im Rathaus besuchen.

„Es wird drei ganz tolle Tage geben, die allesamt reichlich Unterhaltung bieten“, unterstreichen Storjohan und Lorenz und beide scheinen sichtlich erfreut, dass nicht nur das Musikprogramm professionell und breit aufgestellt ist, sondern dass sich auch etliche Vereine und Institutionen wie etwa die Tanzkids vom MTV Langwedel, Hip Hop Tanz vom TSV Bierden, die Drums Alive Kids und die Drums Alive Girls vom TSV Daverden, die Crazy Chor Company der Stiftung Waldheim, die Kindergruppe der Tanzschule Beuss, die Schulband der Oberschule Langwedel, die Ballettkinder des Ballettstudios Ines Panke, das Kickerturnier der Firma Multiball oder die orientalischen Tanzgruppen von Susanne Al Kaledi aktiv an der Programmgestaltung beteiligen und den Besuchern eine Fülle von Offerten bieten.

Lorenzen: „Wir werden den Langwedeler Markt, der weitaus mehr ist als nur essen und trinken, ganz entspannt feiern. Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie wird garantiert. Wir haben ein rundum tolles Programm.“

Die detaillierte Übersicht gibt es im Internet unter www.langwedeler-markt.de/programm.html.

Weitere Informationen zum Katzenöhrchenlauf, der erstmals mit einem Bambini-Lauf über 400 Meter schon die Kleinsten auf die Strecke lockt, erhalten Interessierte unter www.eventcats.de. Dort kann man sich auch online für einen der Läufe anmelden.

Was nun den Lauf anbelangt, gönnt sich Ralf Storjohann ein bisschen Träumerei: „Mir schwebt, wenn auch in weiter Ferne, ein Marathonlauf vor, wie es ihn in den 1970er Jahren schon mal gegeben hat“, lässt sich Storjohan entlocken.