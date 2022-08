Weißstorchbetreuer Hans-Joachim Winter über Schutzmaßnahmen für Störche

Von: Wolfgang Hustedt

Unter Jungstörchen geht es meist nicht zimperlich zu. Horstkämpfe können da schon mal vorkommen. Schließlich geht es darum, sich den Unterschlupf zu sichern, damit die eigenen Nachkommen möglichst ungestört aufwachsen können. © Hans-Joachim Winter

Langwedel – Müll in der Landschaft einsammeln, neue Teiche anlegen und Wasser nicht ableiten, sondern halten. Über solche Schutzmaßnahmen für Störche und andere Aspekte seiner ehrenamtlichen Arbeit mit Meister Adebar berichtete Hans-Joachim Winter, der Weißstorchbetreuer des Landkreises Verden, bei einem Vortrag im Häuslingshaus. Schon in wenigen Tagen machen sich die Störche wieder auf den Weg nach Afrika oder Südspanien. Das nahm der Langwedeler Kulturverein zum Anlass, um den beliebten Vogel in einem Expertenvortrag einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Winter warnte zudem: „Auf keinen Fall dürfen Störche gefüttert werden, denn sie sollen die Scheu vor Menschen behalten, da sie sonst keinen Kontakt zu Artgenossen haben und das Zugverhalten gestört wird“, sagte der Etelser, der sein Ehrenamt seit sechs Jahren ausübt.

„Es gibt weltweit 19 Storchenarten, in Europa aber nur den Weiß- und den Schwarzstorch“, wusste Winter zu berichten. Bevorzugter Lebensraum der Störche seien Flussauen und Feuchtbiotope. In Schweden und Großbritannien gibt es keine Störche – und das hat einen bestimmten Grund, erklärte Winter: „Sie können nicht über größere Wasserflächen fliegen.“ Meeresüberquerungen bereiteten ihnen Probleme, weil Störche Thermiksegler sind, sodass sie den Ozean nur über Gibraltar und den Bosporus überqueren können.

Viele Störche überwintern aber auch in Spanien. Wegen der dortigen Müllkippen kommen sie leicht an Nahrung heran. Ansonsten stellen die roten Sumpfkrebse eine Nahrungsquelle dar.

In seinem Diavortrag zeigte Hans-Joachim Winter die Sonderrechte des Betreuers: Horstbesteigung, Drohneneinsätze und Beringung der Störche. Als Weißstorchbetreuer kooperiert er mit der Kreisstraßenmeisterei, indem er deren Steiger nutzt. Ebenso erfuhren die Zuhörer, wie ein Mast erstellt wird: Weidenringe werden auf Wagenräder gebunden. Ein Betreuer muss aber auch zu hoch geratene Horste wieder abtragen.

Winter lobte die Zusammenarbeit mit der Pflegestation Dauelsen, die einst von – nomen est omen – Helmut Storch gegründet wurde. Über den Förderverein zum Schutz des Weißstorchs wurden für mehrere Störche Paten gefunden.

Für ihre Nahrungssuche sind die Schreitvögel auf die Neuanlage von Teichen angewiesen. Dabei sind Mitglieder des Naturschutzbunds (Nabu), in dem sich auch Winter seit Langem engagiert, gerne behilflich.

Einen packenden Vortrag hielt der ehrenamtliche Weißstorchbetreuer des Landkreises Verden, Hans-Joachim Winter, im Häuslingshaus. © Hustedt

Ein häufiges Bild sind zurzeit Störche, die auf gepflügtem Acker oder gemähtem Grünland nach Nahrung suchen. Doch dort lauere ebenfalls eine für Störche sowie Amphibien und Insekten gleichermaßen tödliche Gefahr: der Kreiselmäher. Eine konstante Nahrungsversorgung sei nur auf extensiv bewirtschafteten Flächen möglich. Der Speisezettel der Vögel umfasst neben Fröschen – laut Winter gibt es fast nur noch Braunfrösche – „Schwarzmundgrundeln und Eintagsküken“.

Winter zufolge gibt es unterschiedliche Horsttypen. Ursprünglich seien viele Horste auf Bäumen und Felsen, dann auf Reetdächern und erst später auf Masten entstanden. Dachhorste befinden sich zwar in luftiger Höhe, sind aber auch für Steinmarder und Ratten leicht zugänglich. „Allein im Landkreis gibt es mehr als zehn Baumhorste, die vor Regen und Hitze schützen, aber auch leicht abstürzen können“, so Winter.

Zu Gefährdungen komme es immer wieder durch Horstkämpfe, vor allem weil die jungen Störche zu früh aus Spanien zurückkommen würden. Auch Stromleitungen seien gefährlich, denn durch die Anordnung ihrer Augen könnten Störche horizontale Strukturen schwer abschätzen. Winter riet außerdem, Güllebehälter besser abzudecken. Gefahr droht den majestätischen Vögeln aber auch im Libanon, wo Jagd auf Störche gemacht wird. Über die Müllproblematik im Horst klärte Winter ebenfalls auf: Wasser könne nicht ablaufen, Schnüre verletzten Junge, Kunststoff werde als vermeintliche Nahrung verfüttert. In diesem Jahr sei wegen der Trockenheit aber Futtermangel das größte Problem. Das führe zu tragischen Einzelschicksalen: Unausgereifte Junge, die nicht mehr betteln, werden nicht anerkannt und dann gefressen oder aus dem Nest geworfen. Gefährdet sei der Storch auch durch den Klimawandel, der immer häufiger Sturm, Starkregenereignisse und lange Trockenphasen mit sich bringe. „Die Wärme an sich macht dem Storch nichts aus“, so Hans-Joachim Winter.

Winter erwähnte das vom Nabu initiierte kreisverdener Projekt Aller-Vielfalt mit einer Laufzeit bis Ende 2031. Mit gezielten Maßnahmen soll es den natürlichen Wasserhaushalt verbessern. So entstehe eine Eigendynamik für die regulierte Aller. Er wies auf die Wichtigkeit von Gewässerrandstreifen hin und forderte, Auwälder zu gründen sowie den Wasserrückhalt zu verbessern. Ein Ziel des Projekts sei auch die Extensivierung der Flächenbewirtschaftung. Das geschehe auf freiwilliger Basis, denn die Einbindung der Eigentümer sei eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg.