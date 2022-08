Wein- und Sommerfest in Daverden

Das Duo Xtreme AcoustiX ist am ersten Tag, am Sonnabend, für die Musik beim Sommer- und Weinfest im Daverdener Küsterhausgarten zuständig. © Frank Schuette

Daverden – Zwei Herzen schlagen, ach, in ihrer Brust. Auf der einen Seite wissen die Verantwortlichen beim Verein für Kultur und Geschichte Daverden ganz genau, dass vor allem der Natur aber auch den Menschen Abkühlung und Regen so richtig guttun würden. Für das kommende Wochenende vom 3. und 4. September hätten es die Daverdener dann aber bitte doch gern sonnig oder zumindest trocken. Im Garten des Küsterhauses ist dann nämlich das Sommer- und Weinfest geplant.

Das Weinfest wird nicht so eine große Veranstaltung wie an diesem Wochenende in Achim – aber auf alle Fälle gemütlich, der Küsterhausgarten wird dem Anlass entsprechend hergerichtet.

Es gibt Wein aus drei Anbaugebieten zu probieren, und zwar aus der Pfalz, dem Frankenland sowie aus Baden. „Für die Weingenießer werden extra kleine Probiergläser angeboten, um die verschiedenen Weinsorten auch unbeschadet testen zu können“, erklärt Michael Schmitz vom Verein für Kultur und Geschichte.

Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr. Für die Musik und lockere Atmosphäre sorgen das Duo Xtreme AcoustiX. Die Bremer haben Pop- und ein paar Rockklassiker aus den vergangenen Jahrzehnten hin bis zu aktuellen Hits im Programm.

Zu schnabulieren gibt es auch etwas: Familie Uyar grillt für die Gäste im Küstergarten. Wer die gastfreundlichen Daverdener kennt, weiß selbstverständlich auch: Es gibt nicht nur Wein, sondern auch Gerstenkaltschale und alkoholfreie Getränke.

Am Sonntag beginnt das Fest um 14 Uhr. Es gibt wie in jedem Jahr wieder selbst gebackenen Kuchen auf dem traditionellen Tortenbüfett. Die Besucherinnen und Besucher haben weiter die Möglichkeit Wein zu probieren und sich auf Wunsch einen Flammkuchen servieren zu lassen.

Auf der Außenbühne werden die Kirchenmäuse unter der Leitung von Edelfried Henning ihre ersten neuen Stücke vorführen und eine kleine Kostprobe ihres Könnens geben. Von der Pipeband Crest of Gordon haben sich Vertreter zwecks musikalischer Unterhaltung angesagt. Allerdings kommt nur eine kleine Abordnung mit ihren Dudelsäcken nach Daverden und nicht die komplette Besetzung mit Pipes und Drum-Corps. Aber auch so dürfte es sehr interessant werden.

Zwischendurch wird es auch jede Menge Zeit und Platz für Klönschnack und Unterhaltung geben. Etliche Daverdener werden auch einiges zu erzählen haben, ist man doch aktuell auf einer gemeinsamen Kulturreise durch Flandern. jpw