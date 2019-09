Weil sie lieben, was sie tun

Cluvenhagen/Bremen – Da kann man jetzt in Cluvenhagen bei den Leuten, die dabei waren, fragen, wen man will. Die Antwort ist immer gleich: „Es war ganz toll.“ Drei Tage lang hat die Stiftung Waldheim in der Bremer Innenstadt versucht, sich und ihre Arbeit den Menschen mit diversen Aktionen bekannter zu machen.

Der Höhepunkt war sicher das, was die Cluvenhagener „Sozialer Dance-Flashmob“ getauft hatten. Das Ganze ging auch noch in Bremens guter Stube, vor dem Roland über die Bühne.

„Wir waren richtig laut“, erinnert sich Waldheim-Pressesprecherin Katharina Englisch. Die Musikbeats hämmerten bis in die Obernstraße, vier junge Vortänzer auf der Bühne, auf einer Videowand liefen zur Musik passende Bilder. Da sollen Passanten und die Menschen in den Cafés wohl aufmerksam werden. Plötzlich tanzten mehrere hundert Leute, das Waldheim schätzt, dass es über 300 Menschen mit und ohne Behinderung waren, fröhlich und ausgelassen zu lauter Musik. Nach einer Viertelstunde war alles wieder vorbei.

Erklärter Sinn und Zweck der Aktion: Lebensfreude zeigen und transportieren. Katharina Englisch dazu: „Mit dieser Tanzaktion wollten wir viele Menschen auffordern, mit uns für einen kurzen Moment ausgelassen und fröhlich zu sein. Wir sind der Meinung, dass sozial sein etwas bewegt.“

Drei Tage lang waren die Cluvenhagener dafür in Bremen unterwegs, hatten Infostände auf dem Domshof und dem Bremer Marktplatz aufgebaut, Walk-Acts an der Schlachte, in der Neustadt und im Steintorviertel aufgeführt, waren mit dem inklusiven Chor „Crazy Chor Company“ auf dem Domshof aufgetreten, hatten Infokarten in der Innenstadt und im Viertel verteilt. Und das allerwichtigste überhaupt: Man kam mit den Menschen ins Gespräch.

Da waren dann Eltern, die meinten, ihre Kinder müssten unbedingt ein soziales Jahr machen. Leute, die schon in einem Studium sind, erkundigten sich nach einem dualen Studium im sozialen Bereich und in der Waldheim Gruppe. So hatte man sich das gedacht.

Die Gruppe besteht aus vier sozialen Einrichtungen, die sich für die Belange von 800 Menschen mit Behinderung in den Landkreisen Verden, Diepholz, Oldenburg und der Stadt Delmenhorst engagieren. Nach Bremen will man sich nicht ausdehnen. „Aber viele unserer Leute kommen aus Bremen und sind dort geboren. Wir gehen jetzt auch verstärkt in Bremen auf Jobbörsen“, so Katharina Englisch. Natürlich habe man sich vor diesem Hintergrund bekannter machen wollen. „Außerdem wollten wir eine Lanze für soziale Arbeit brechen, auf unkonventionelle Weise zeigen, dass wir das lieben, was wir tun.“

Was Dieter Haase als Vorstandsmitglied der Waldheim Gruppe bekräftigt: „Wir möchten den Leuten zeigen, dass die Arbeit mit behinderten Menschen etwas ganz Besonderes ist. Wir beschäftigen derzeit 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bilden jedes Jahr rund 60 junge Erwachsene aus. Wir wissen, dass soziale Arbeit viel bewegen kann, und möchten dies möglichst vielen jungen Menschen vermitteln.“ Die Auszubildenden waren bei den Aktionstagen in Bremen übrigens gleich mit von der Partie.

Wie eingangs erwähnt, haben die drei Tage Spuren hinterlassen. „Intern hat es den Zusammenhalt noch mehr gestärkt“, hat Katharina Englisch beobachtet. „Auch für unsere Bewohner war das eine ganz tolle Aktion, weil etwas Besonderes.“ jpw