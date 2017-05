Mini-Sportabzeichen in der Kindertagesstätte Berkels

Verpackt in eine Geschichte

+ © Wenck Der Tannenzapfen der Mädchen ist noch auf dem Weg, die Tennisbälle der Jungs sind schon geworfen. Und es sieht ganz danach aus, als ob das Mini-Sportabzeichen und die Geschichte von Hase, Igel und Eule allen richtig Spaß gemacht hätte. © Wenck

Etelsen - Wenn Hase und Igel zusammen losziehen, dann erwartet so mancher ein Wettrennen. Jedenfalls ging das in einer alten Geschichte so. In der Kindertagesstätte Berkels war das gestern anders.