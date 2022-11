Weihnachtsmarkt in Etelsen: „So voll habe ich es noch nie erlebt“

Von: Wiebke Bruns

Kein Schnee? Kein Problem, in Etelsen gab es dafür ganz wunderbare Seifenblasen, die nicht nur die Kinder begeisterten. © Bruns

Etelsen – Seifenblasen hat es zur Freude der Kinder gestern auf dem Etelser Weihnachtsmarkt geschneit. Für die Erwachsenen gab es viele andere schöne Dinge, und was die Besucherzahlen betrifft, da herrschten geradezu Großstadtverhältnisse. Das wussten zwei zu beurteilen, die extra für die zwei Tage aus Hamburg ins kleine Etelsen gekommen waren.

Bonke Sönnichsen, wer so heißt, muss sich am Meer wohlfühlen, und das tut der Hanseat. Dabei sammelt der Grafiker Treibholz und fertigt daraus ganz besondere Kunstwerke. Erstmalig verkauften er und seine Frau Jutta in Etelsen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof Beckröge sei ihnen empfohlen worden. „Erstaunlich viele Leute sind hier“, zeigten sie sich positiv überrascht.

Bonke Sönnichsen fertigt besondere Kunstwerke aus Treibholz. Er und seine Frau Jutta waren das erste Mal in Etelsen. © Bruns

„So voll habe ich es noch nie erlebt, und ich komme schon zehn Jahre her“, sagte Jürgen Rickens nach dem ersten Veranstaltungstag. Und noch nie habe er so viel von seinen Holzarbeiten verkauft wie in diesem Jahr, verriet der Thedinghauser. Andere der rund 70 Aussteller waren nicht so zufrieden. Eine Ausstellerin verriet, dass sie nach dem ersten Tag noch nicht einmal ihre Standgebühren wieder drin hatte.

„Bitte recht freundlich!“ Was so ein Alpaka ist, braucht so eine Aufforderung gar nicht. Da strahlen die Menschen wie von selbst. © Bruns

Wer fürchtete, in der Masse von Menschen verloren zu gehen, konnte sich theoretisch bei „MoMaBi“ an die Leine legen lassen. Aber keine Angst: Juliane Schneider aus Verden fertigt in Handarbeit nur Halsbänder und Geschirre für Hunde. Für menschliche Hälse boten sich Schals, Tücher und Ketten anderer Verkäufer an. Um alles aufzuzählen, was es gab, würde der Platz hier nicht ausreichen.

In der alten Scheune gab es bei den zahlreichen Ausstellern so viele schöne Sachen zu entdecken. © Bruns

Im Vordergrund stand, trotz Krisenzeiten schön in die Weihnachtszeit zu starten, und das machen zwei Ehepaare aus Wittorf schon seit Jahren in Etelsen: Baumschmuck, Wurst und Käse in der Tüte, einen dampfenden Becher in der Hand. „Der Gaspreis ist mir nach dem dritten Glühwein egal. Wir sind sowieso in der Rentnerarmut“, zeigte sich Wolfgang „Wolle“ Krüger ebenso krisenfest wie gut gelaunt.

Manch anderer tat es ihm gleich, und so war der Etelser Weihnachtsmarkt für die meisten wohl wieder ein voller Erfolg.

