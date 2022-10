Weihnachtsmarkt in Daverden

Fest versprochen hat der Nikolaus sein Kommen. Er ist garantiert wieder am 4. Dezember in Daverden. © -

Daverden – In den vergangenen beiden Jahren fiel der traditionelle Daverdener Weihnachtsmarkt wegen der Coronapandemie aus, in diesem Jahr soll er aber stattfinden. Das Planungsteam ist eifrig dabei, den Ablauf zu klären. Fest steht: Der Markt wird am Sonntag, 4. Dezember, rund um die Daverdener Kirche und im Küsterhaus stattfinden.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt wieder von den Daverdener Vereinen und Institutionen. Vertreten sind dabei im Team die Kirchengemeinde, die St.-Sigismund-Stiftung, die Landjugend, der Verein für Kultur und Geschichte, der TSV Daverden und der Schützenverein Daverden sowie der Förderverein „Rückenwind“. Gemeinsam möchte man wie in früheren Zeiten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen.

Los geht es schon am Samstag, 3. Dezember. Die Hütten und Zelte für den Markt werden im Laufe dieses Tages aufgebaut, sodass nach getaner Arbeit um 18 Uhr der gemeinsame Klönschnack für alle mit Glühwein und Bratwurst beginnen kann. Trotz angesagter Energie-Einsparungen soll der Platz festlich geschmückt und beleuchtet sein.

Am zweiten Adventssonntag, dem 4. Dezember, wird der Daverdener Weihnachtsmarkt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der St. Sigismund-Kirche eröffnet. Ab 11 Uhr bieten dann diverse Hobbykünstler ihre vielfältigen Produkte in den Buden an. Noch mehr zu stöbern gibt es im benachbarten Küsterhaus. Hier sind ebenfalls die Imker mit diversen Honigprodukten vertreten, schließlich haben sie auch ihr Domizil im Küsterhaus aufgeschlagen. Für das leibliche Wohl der Marktbesucher wird selbstverständlich gesorgt. Neben Kuchen und Torten gibt es eine rustikale Pfanne und Bratwürste. Es werden Wein, Glühwein und Bier, aber auch nichtalkoholische Getränke angeboten.

In Daverden gibt es schöne Sachen zu gucken und zu kaufen – und auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher wird liebevoll gesorgt werden. Archivfotos: Hustedt © Hustedt

Die kleinen Besucher können am Nachmittag basteln und den Nikolaus begrüßen, der sich angekündigt und versprochen hat, gleich mehrmals am Nachmittag vorbeizuschauen. In der Kirche wird der Kinderchor, die Minimäuse, unter der Leitung von Edelfried Henning auftreten. Auch der Posaunenchor wird nachmittags zu hören sein. Das traditionelle Konzert der TSV-Blaskapelle in der Kirche wird den Daverdener Markt beenden.

Doch bevor es so weit ist, muss das Organisationsteam unter der Leitung von Thomas Kinzer noch einmal tagen. Am 8. November treffen sich alle Mitglieder um 19 Uhr im Gemeindehaus. whu