Weihnachtsbräuche im Küsterhaus

Daverden - Im Daverdener Küsterhaus ging es jetzt schon tüchtig weihnachtlich zu. Denn die Besucher des jüngsten Stammtisches des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden erfuhren nicht nur viel über die Weihnachtsbräuche, es wurden auch viele Weihnachtslieder gesungen. Den Gesang begleitete Wolfgang Uhrig an dem Flügel, der seit der vollendeten Sanierung das ehemalige Klassenzimmer ziert und der wurde von Jobst Blome zur Verfügung gestellt wurde. Einen Weihnachtsbaum und Adventsgestecke gab es natürlich auch.

„Weihnachten steht vor der Tür.“ Mit dieser treffenden Feststellung begann Hobbyhistoriker Klaus Fricke seine Ausführungen über Weihnachtsbräuche. Weihnachten gehört neben Ostern und Pfingsten zu den Hauptfesten im Kirchenjahr. Die Adventszeit war früher eine Fastenzeit. Der Striezelmarkt in Dresden ist der älteste beurkundete Weihnachtsmarkt, ihn gibt es seit 1434. Der Adventskranz wurde 1839 vom Theologen Johann Hinrich Wichern auch im evangelischen Norddeutschland eingeführt. Es gibt den Adventskalender und den Stollen, dessen Form an das in Windeln gewickelte Christkind erinnert. Nur in Bremen gibt es den „Bremer Klaben“.

Nachdem man gemeinsam das erste Lied „O Tannenbaum“ gesungen hatte, erläuterte Klaus Fricke dass dieses Lied auf ein tragisches Liebeslied aus dem 16. Jahrhundert aus Schlesien zurückgeht.

Fricke kam auch auf den Ursprung des Weihnachtsfestes zu sprechen. Kaiser Aurelius hatte den 25. Dezember 274 als reichsweiten Festtag „Sol Invictus“ festgelegt. Zwischen diesem Sonnengott und Christus als „wahre Sonne“ zogen die frühen Christen Parallelen. Durch das zweite Konzil von Konstantinopel wurde das Christentum als Staatsreligion eingeführt und der 24. Dezember als Tag von Christi Geburt.

Früher war der Nikolaustag das Fest des gegenseitigen Beschenkens. Erst Martin Luther brach 1535 mit diesem Brauch und führte als Alternative zur bisherigen Geschenkesitte den Heiligen Abend ein. Klaus Fricke berichtete über Krippenspiele, die es seit dem 11. Jahrhundert gibt, an den seit dem 16. Jahrhundert geschmückten Weihnachtsbaum und den Weihnachtsmann, den es erst seit dem 19. Jahrhundert gibt. Er löste den Nikolaus und das Christkind als Gabenbringer ab.

Nach weiteren Weihnachtsliedern blickte Klaus Fricke noch einmal zurück auf die Ursprünge des Weihnachtsfestes. In vorchristlicher Zeit gab es ein Winterfest mit Baum. Ein mit Äpfeln und Lebkuchen geschmückter Baum taucht 1419 auf. Die Äpfel sollten an den Sündenfall mit der Vertreibung aus dem Paradies erinnern. Der erste geschmückte Weihnachtsbaum wurde 1597 in Bremen dokumentiert. Um 1830 kamen die Glaskugeln an den Baum, der früher aus Platzgründen schon mal, unter die Decke gehängt wurde. Den Luxus von großen geschmückten Weihnachtsbäumen gab es zunächst nur auf öffentlichen Plätzen oder vor Kirchen und dies verbreitete sich im 19. Jahrhundert in ganz Europa. Im 19. Jahrhundert wurden auch Kerzen in den Baum gesteckt, um das von Christi gebrachte Licht zu symbolisieren. Lametta an den Bäumen sollten Eiszapfen darstellen. Die letzte Lamettafabrik in Deutschland schloss 2015.

Was noch gesungen wurde? Klassiker. „O du fröhliche“, erstmals 1829 vorgetragen, und „Stille Nacht“, 1818 in Oberndorf bei Salzburg uraufgeführt. J hu