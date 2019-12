Weihnachten fällt aus – oder eben nicht

Langwedel - Von Jens Wenck. Zwei große güldene Sterne prangen über der Bühne, die geschmückte Kerze brennt, aus den Lautsprechern knödelt leis' vermutlich ein Cowboy einen Weihnachtscountrysong. Hach, was sind wir alle besinnlich im rappelvollen, weil ausverkauften Bürgersaal des Langwedeler Rathauses. Oder eben gerade nicht. Schließlich hat man Eintritt für Hans Scheibner bezahlt.

Der Satiriker, Kabarettist und Hamburger tritt im Alter von 83 Jahren in der niedersächsischen Provinz mit „Geschichten und Liedern zum fröhlichen Weihnachtswahnsinn“ an, so die Ankündigung.

Als Verstärkung hat er sich seine Frau, die Schauspielerin Petra Milchert, und seine Tochter Raffaela mitgebracht. Die beiden Damen übernehmen den musikalischen Teil des Abends.

Um 20.07 Uhr betritt der Meister den Saal, das Gesabbel und das Geknister der Crackertüten verstummt. Über Olaf Scholz (der war mal in Hamburg Bürgermeister, ist jetzt Bundesminister und irgendetwas in der SPD, oder eben gerade auch nicht) und unter Zuhilfenahme einer abgewandelten Version der berühmten Worte Günter Schabowskis vor dem Fall der Mauer kommt Scheibner zu dem Schluss: „Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Sie können alle wieder nach Hause gehen.“ Macht natürlich keiner. Und die Eintrittsgelder mag der Künstler auch nicht wirklich zurückzahlen. Ja, dann bleiben wir eben für zwei höchst vergnügliche und unterhaltsame Stunden beisammen.

Großes Kopfkino ist es, wenn Scheibner einen Einkauf im Bäckerladen beschreibt, die (vermeintliche) Wirklichkeit überdreht, aber nicht so, dass man es nicht nachvollziehen könnte. Hier wird überspitzt, der Altmeister der Satire beweist seine Kunst, sein in die Jahre gekommenes Publikum ist zu Recht entzückt.

Die Lieder übernehmen, wie erwähnt, Raffaela Scheibner und Petra Milchert. Es sind typische Scheibner-Stücke, sowohl in Musik und Text, die Themen Frauen, Männer, Umwelt. Wenn die Tochter singt, ist nicht nur der Papa hingerissen.

Nachdem Milchert nicht nur gesungen, sondern auch über die kleine Bühne getanzt ist, meint der Chef: „Eijeijei. Mit so einer Vollblutkomödiantin bin ich verheiratet. Da können Sie sich vorstellen, was bei uns zuhause los ist.“

Zu alledem kommt eine neue Weihnachtsgeschichte der kernigen Oma Helene Kreienbohm in vier Teilen dazu. Oma wurde von ihrer lieblichen Familie nach einem Oberschenkelhalsbruch infolge häuslichen Unfalls ins Altenheim abgeschoben. Selbstbestimmtes Leben ist hier nicht vorgesehen und der geliebte, aus Rumänien gerettete Hund „Mozart“ auch nicht erlaubt...

Scheibner liest vor, schauspielert. Brüller, Schenkelklopfer, der heute aktuelle Brachialhumor sind seine Sache nicht, sind es nie gewesen. Scheibner kommt in seinen Geschichten listig daher, pflegt sein Hamburger Sprachbild, stolpert über den spitzen Stein, lässt den Schutzmann noch aus dem Peterwagen steigen – indem aber immerhin schon eine Kollegin sitzt, man schreibt schließlich das Jahr 2019.

Ohne dass es das geneigte Publikum sofort merkt, spricht der Mann auf einmal reinstes Bühnenhochdeutsch. Rezitiert ohne Mikrofon gut bis in die hinterletzte Ecke des Saales hörbar großartig die Geschichte von Kuddel Daddeldu auf der Reeperbahn von Joachim Ringelnatz und dann noch das Gedicht „Herr Es warnt vor den Gefahren des Alkohols“.

„Hat auch einer mit 'S' geschrieben“, sagt Hans Scheibner. Was er nicht sagte: Das Gedicht steht in seiner Autobiografie „In den Himmel will ich nicht! Mein Leben in Geschichten“. Das konnte man in der Pause und nach der Vorstellung kaufen und sich auch auf Wunsch signieren lassen.

Wie auch immer: Es war ein feiner Abend, dem Langwedeler Kulturverein muss man danken, dass er einen wie Hans Scheibner und seine Frauen nach Langwedel locken konnte.

Die Geschichte von Oma Helene? Geht am Ende trotz aller Dramatik gut aus – und mit dem auch ans Publikum gerichteten Wunsch: „Frohe Weihnachten!“