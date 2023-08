Warteschlangen am Weserufer von Langwedel und Thedinghausen

Ein absoluter Anziehungspunkt war der Flohmarkt auf Ahsener Seite. Mehr als 30 Anbieter wurden hier gezählt. © Hustedt

Grinden/Ahsen – Beim Jubiläum des Fährvereins Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen vor einem Jahr war ja schon mächtig etwas los. Aber auch am Sonntag kamen richtig viele Besucher zum jährlichen Fährfest an den Anleger der „Gentsiet“, größtenteils bei dem schönen Sommerwetter mit dem Fahrrad. Auf beiden Seiten der Weser bildeten sich zeitweise lange Schlagen, die „Gentsiet“ brachte Menschen und Räder über den Strom, wie sie nur konnte.

Viele Fahrgäste nutzten das schöne Wetter für eine Radtour, fuhren auf der jeweils anderen Weserseite weiter, natürlich nicht ohne sich vorher einen Besuch des Festes zu können. Das hatte nämlich einiges zu bieten.

Bei Sven Ristau (l.) gab es fundierte Knotenkunde für interessierte Besucher und Besucherinnen. © Hustedt

Der THW-Ortsverband Achim war mit einem Lkw und einem Gerätekraftwagen angereist, um zu zeigen, was die Helfer alles drauf haben. Es wurde zum Beispiel ein Einsatzsicherungssystem gezeigt, das erkennt, ob ein Bauwerk einsturzgefährdet ist. Das THW Achim hatte aber auch sein Mehrzweckarbeitsboot mitgebracht und lud zur Teilnahme an Vorführungen auf der Weser ein, was viele Besucher gern in Anspruch nahmen.

Die THWler mussten aber auch zu einer technischen Hilfeleistung ausrücken. Sie hatten es allerdings nicht weit. Ein Problem am Hebemechanismus der Fähre war fix behoben.

Richtig gefragt waren am Sonntag die Fahrten mit der „Gentsiet“. Das Fährfest hatte viele Besucher, und die wollten natürlich mit der Fähre übersetzen. © Hustedt

Ein großer Anziehungspunkt in diesem Jahr war auch die Seite von Ahsen-Oetzen. Hier gab es einen großen Flohmarkt, mehr als 30 Stände zählten die Organisatoren.

Begonnen hatte das Fährfest mit einem Regionsgottesdienst der Kirchengemeinden Baden, Daverden und Etelsen zum Abschluss der gemeinsamen Sommerkirche.

Die Pastoren Stephan Kottmeier aus Baden, Lars Quittkat aus Daverden und Martin Beckmann aus Etelsen gestalteten die Stunde im Zelt – inklusive einer Taufe. Mehr als 200 Besucher erlebten diesen besonderen und nach Angabe von Teilnehmenden besonders schönen Gottesdienst.

Um 15 Uhr am Sonntagnachmittag hatte Janine Fahrenholz, Pressesprecherin des Fährvereins, bereits mehr als 800 Besucherinnen und Besucher des Festes gezählt. Einige von ihnen liefen auch die Station von Sven Ristau aus Bierden an, der den Besuchern die Kunst der Arbeitsknoten und dafür genau den richtigen Hintergrund hat. Ristau war einer der letzten Absolventen der Binnenschifffahrtsberufsschule in Petershagen.

Sehr beliebt waren die Fahrten mit dem THW – das auch bei Problemen der „Gentsiet“ helfen konnte. © Hustedt

Selbstverständlich hatte der Fährverein auf beiden Seiten der Weser für das leibliche Wohl gesorgt, unter anderem hatten die Damen des Fährvereins fleißig Torten und Kuchen gebacken. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste von Roy‘s Schlagerband.

Pressewartin Janine Fahrenholz jedenfalls zeigte sich schon vor Ende des Festes zufrieden und glücklich mit dem Verlauf, auch wenn die „Gentsiet“ aus den erwähnten Gründen eine halbe Stunde nicht fahren konnte.

Von Wolfgang Hustedt