Waldweihnacht 2018 rund um den großen Tannenbaum

Etelsen - Auch in diesem Jahr lädt die Etelser Kirchengemeinde wieder Jung und Alt zu einer Waldweihnacht rund um den Etelser Tannenbaum ein. Unterstützt wird sie dabei unter anderem durch Mitglieder der Etelser Feuerwehr, des Schulvereins und des TSV.

Die Etelser Waldweihnacht unter freiem Himmel beginnt am Sonntag, 16. Dezember, dem 3. Advent, um 18 Uhr auf dem Dorfland an der Schulstraße. Im Mittelpunkt der Waldweihnacht steht die weihnachtliche Botschaft in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Dazu gehört das Singen von Weihnachtsliedern begleitet durch eine Bläsergruppe. Dazu gehören aber auch kurze Texte und Gebete, sowie eine kleine Geschichte in Verbindung mit einer Kurzansprache von Pastor Martin Beckmann.

Vor dem geschmückten Etelser Tannenbaum wird zur Waldweihnacht auch der Adventskranz aus der Etelser Kirche aufgestellt sein, auf dem dann drei Kerzen brennen. An die Besucher sollen Fackeln ausgegeben werden, die das Dorfland erleuchten. Aber auch eine kleine mitgebrachte Taschenlampe erleichtert das Lesen der Liedertexte. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, weiteren Baumschmuck wie Sterne, Wünsche und Gebasteltes mitzubringen, die Leute vom Schulverein und der Feuerwehr mit einer langen Leiter an den Weihnachtsbaum hängen werden.

Hinterher kann man sich das dann auch mit leiblichen Genüssen gut gehen lassen. Es gibt die berühmte Knipp-Pfanne, Bratwurst, Käsespieße, Kekse, Glühwein und auch Getränke ohne Alkohol.

Oder wie Pastor Martin Beckmann sagt: „Essen und Trinken laden dazu ein, auch nach der Andacht noch bei Gesprächen und Begegnungen rund um den Weihnachtsbaum zu verweilen und so das Etelser Dorfland im Schein der festlichen Weihnachtslichter mit fröhlichem Leben und weihnachtlicher Vorfreude zu erfüllen.“