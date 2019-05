Ein Waldlehrpfad soll her

Landjugend Daverden bekommt gestern Abend ihre 72-Stunden-Aufgabe

+ Gestern Abend war bei der Verkündung der 72-Stunden-Aufgabe in Daverden doch einiges los.

Daverden - Von Jens Wenck. Ja. Doch. Der Platz vor der improvisierten Bühne füllte sich so langsam und dann ganz ordentlich. Gestern Abend wurde auf der Wiese an der großen Kreuzung in Daverden die Aufgabe bekannt gegeben, die die Landjugend Daverden im Rahmen einer niedersachsenweiten Aktion bis Sonntagabend 18 Uhr zu erledigen hat. Bürgermeister Andreas Brandt und Ortsbürgermeisterin Silke Brünn dankten den jungen Leuten schon einmal vorab für ihr Engagement und waren offensichtlich schon genau darüber im Bilde, was passieren sollte.