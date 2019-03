Waldheim Gruppe baut in Langwedel

So sieht der Entwurf für den Neubau der Waldheim Gruppe in Langwedel aus.

Langwedel – Lange tat sich auf dem großen Grundstück mitten in Langwedel, da wo an der Straße Im Ort einst ein Bauerhof stand, nichts. Jetzt passiert einiges, die Arbeiten gehen zügig voran. Die Stiftung Waldheim baut hier eine neue Wohnstätte für Menschen mit Behinderung – im Ortskern von Langwedel. Eigentlich sollte man im März noch die Grundsteinlegung hinbekommen, so Carl-Georg Issing vom Vorstand der Stiftung. Wenn alles läuft wie geplant, ist das Haus Ostern 2020 bezugsfertig.

Entstehen wird in Langwedel ein barrierefreier Neubau, „eine moderne Wohnform für Menschen mit Beeinträchtigung, in zentraler Lage für die Teilnahme am Leben in der Gemeinde und mit guten Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten“, wie man vonseiten der Waldheim-Gruppe erklärt. Man möchte Menschen mit Beeinträchtigungen schlicht eine Chance auf ein Leben in größtmöglicher Normalität geben.

Was hier in Langwedel gebaut wird, entspricht, bis auf eine versetzte Innenwand, dem Neubau, den die soziale Einrichtung im Herbst 2017 im Zentrum von Thedinghausen bezogen hat. Das Gebäude gliedert sich in vier Wohngemeinschaften für jeweils sechs Personen und in zwei Appartements. Jede Wohngemeinschaft verfügt über einen offenen Küchen- und Essbereich mit Übergang zum offenen Wohnbereich für das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Jeder Bewohner hat sein persönlich eingerichtetes Zimmer und wird seinem Hilfebedarf durch Betreuer entsprechend durch den Alltag begleitet.

Eigentlich hatte man ja in Langwedel schon eher zur Tat schreiten wollen, eine Verzögerung ergab sich nach Angaben der Stiftung aber dadurch, dass man den Bauantrag der neuen Energieeinsparverordnung anpassen musste. Dafür sei der Bauantrag (im Juni 2018 eingereicht) beim Landkreis Verden dann zügiger bearbeitet worden, als man erwartet hatte. Zurzeit leben 350 beeinträchtigte Menschen im stationären Bereich der Stiftung Waldheim sowie in externen Wohngemeinschaften in Achim, Cluvenhagen, Etelsen und Thedinghausen.

Ist man in Langwedel eingezogen, will man die Altbauten „Haus Verden“ und „Haus Achim“ am Standort Cluvenhagen umfangreich sanieren. Neue Raumzuschnitte sollen dann künftig Einzelzimmer und komfortable, moderne Bäder ermöglichen.

Was übrigens das große Grundstück in Langwedel in absoluter Sahnelage angeht, das mit dem Neubau längst nicht gefüllt ist: Es gibt keinerlei Planungen seitens der Stiftung Waldheim hier Flächen zu verkaufen. jpw