Am Waldesrand erklingen die Klassiker aus 50 Männerkehlen

Cluvenhagener Vor-Heiligabend-Singen: Erstmals seit 53 Jahren früher als gewohnt

+ Früher in der Gaststätte Bischoff und jetzt im Cluvenhagener Schützenhaus trifft sich alljährlich eine stimmgewaltige Männerrunde, um Weihnachtslieder-Klassiker zum Besten zu geben. - Foto: Hustedt

CLUVENHAGEN - Ungewöhnliche Töne klangen am Samstagabend aus dem Schützenhaus Cluvenhagen. Dort am Waldesrand stimmten etwa 50 Männer Weihnachtslieder an, so dass Organisator Johann Krüger ganz begeistert war – ein echter Männerchor. Erstmals gab es dieses Ereignis zwei Tage vor Heiligabend, doch 2019 soll es wieder der Abend direkt vor dem 24. Dezember sein.