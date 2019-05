Waisenkinder in den Klauen durchtriebener Piraten

Daverden - Von Wiebke Bruns. Das Prädikat „cool“ gab es am Freitag von mindestens einer jungen Zuschauerin für das Märchenstück „SOS auf der Paradiso“, das auf der Freilichtbühne Daverden uraufgeführt wurde. Ein Stück für die ganze Familie, für Theaterfreunde von 5 bis 99 Jahren. Wer es sehen will, muss sich sputen, denn es gibt nur noch zwei öffentliche Vorstellungen am Sonnabend/Sonntag 25./ 26. Mai um jeweils 16 Uhr.

Die abenteuerliche Seereise spielt im Jahr 1830, auf einem alten Segelschiff namens „Paradiso“. Dies hat eine wertvolle Fracht an Bord: Kinder eines Waisenhauses. Sie wurden mit einem falschen Versprechen von Nora-Theodora Fritsche-Brise an Bord gelockt. Frau „Frische Brise“, wie der Kapitän sie nennt, will die Kinder an die Hottentotten verkaufen, denn die lieben Geflügel, und dies wird schließlich mit „Waisen-Schrot“ gefüttert. Da hat somit auch die Frau etwas völlig falsch verstanden.

Durchkreuzt wird der gemeine Plan von den „Wind-Wünschen“. Zauberhafte Wesen, die sich mit der Rettung von Kindern bestens auskennen. Diese finden wiederum auch etwas ganz cool: „Piraten verkloppen“. Ob sie dazu Gelegenheit bekommen werden, wird hier selbstverständlich nicht verraten. Nur so viel: Die Reise verläuft ganz anders als es Frau „Frische Brise“ geplant hat.

30 Darsteller hat das Stück, für alle braucht es Maske und Kostüme. Für das Bühnenbild wurden die eigentlich auf der Bühne stehenden Häuser komplett verkleidet und ein Schiff gebaut. Nicht nur das Stück wurde eigens für die Freilichtbühne geschrieben, sondern auch die komplette Musik. Federführend dabei war Edelfried Hennig, der zudem noch Teil der unverzichtbaren Technik-Crew ist, und alles läuft unter der Regie von Stephanie Förster.

Sehr viele Leute waren somit am Werk, und was die geleistet haben, ist überaus beeindruckend. Sicher enttäuschend waren die Zuschauerzahlen am Freitag und Sonnabend, was den Darstellern angesichts der spürbaren Spielfreude nicht anzumerken war. Am Freitag und Sonnabend sahen nur insgesamt knapp über 300 Zuschauer das Stück.

Am Dienstag und Mittwoch gibt es Sondervorstellungen für Schulklassen, aber am kommenden Wochenende wird der Anker der SOS Paradiso nochmals gelichtet. Kinder zahlen drei Euro Eintritt und Erwachsene acht Euro. Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) gibt es für 22 Euro und wer mit mindestens 15 Personen an Bord gehen will, kann einen Gruppenrabatt anfragen. Zwei Stunden etwa dauert die Vorstellung inklusive Pause. Weitere Infos gibt es unter 0176/ 78682259 oder auf der Homepage www.freilichtbuehne-daverden.de.

