Vorstöße für Baumschutzsatzungen in Thedinghausen und Riede

Von: Philipp Köster

Teilen

Die Bäume im Arboretum müssen nicht befürchten, gefällt zu werden. Im Gegenteil: Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Erweiterungspflanzung der südlichen Holtorfer Fläche schon für diesen Herbst auszuschreiben. © Köster

Thedinghausen / Riede – Die Rieder und Thedinghauser Kommunalpolitik hat sich in jüngster Zeit in einem Fachausschuss und beiden Gemeinderäten mit dem Erlass von Baumschutzsatzungen befasst. Entsprechende Anträge kamen jeweils von der Grünen Liste (GL) in den Gemeinden.

In Riede hatte die GL eine Mustersatzung vorgelegt, inspiriert von Verordnungen in benachbarten Gemeinden. Doch konnte sich die Verwaltung damit noch nicht beschäftigen, heißt es aus dem Bauausschuss. Grund: Es mangelte am Prüfauftrag. Fachbereichsleiter Frank Bielefeld hatte zudem zu bedenken gegeben, dass die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises über Eingriffe in Natur und Landschaft entscheidet, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz genehmigungspflichtig sind. Seit 2021 seien genehmigungspflichtige Eingriffe wesentlich verschärft worden. Vor diesem Hintergrund hatte der Bauamtsleiter gewarnt, dass es bei kommunalen Satzungen unter Umständen zu einem doppelten Einsatz von Verwaltungsressourcen kommen könnte, eben auf Landkreis- und auf kommunaler Ebene.

Der Rieder Fachausschuss hatte schließlich empfohlen, „mit der Unteren Naturschutzbehörde zu sondieren, wie eine Baumschutzsatzung für den Innenbereich für ortsbildprägende Bäume erlassen werden kann“.

Im Gemeinderat warb Stefanie Klebe (Grüne Liste) vor einer Woche dafür, diese Empfehlung in einen Ratsbeschluss umzumünzen und sich den Sachverstand zum Schutz der ortsbildprägenden Bäume einzuholen.

Jürgen Winkelmann (SPD) ist zwar auch der grundsätzlichen Ansicht, dass Bäume schützenswert seien, er begründete seine Ablehnung aber damit, dass der Landkreis bereits seit 2021 bestimme, wie und ob die Eingriffe in die Natur erfolgen dürfen. Es bedürfe erst einmal keiner zusätzlichen Satzung in der Gemeinde. Es sei zudem unklar, wie der Begriff „Innenbereich“ zu definieren sei. Die Verwaltung brauche diese Mehrarbeit nicht. Das sei verschwendete Energie. Der Fachbereich habe viele andere Dinge zu erledigen.

Joachim Otten (CDU) sprach sich für das Gespräch mit dem Landkreis aus. Womöglich komme bei dieser Sondierung heraus, dass man gar keine Satzung brauche.

Schließlich votierte der Rat mehrheitlich für die Empfehlung aus dem Bauausschuss, den Landkreis zu befragen.

In Thedinghausen hatte die Grüne Liste einen Antrag auf Erlass einer vorläufigen Satzung zum Schutz ortsbildprägender Bäume direkt für den Gemeinderat gestellt, der an diesem Dienstag tagte, also ohne vorherige Beratung im Fachausschuss. Dieter Mensen wollte aufs Tempo drücken: Mit dem Beschluss einer vorläufigen, unmittelbar und grundsätzlich geltenden Satzung sollte sofort verhindert werden, dass bis zur Verabschiedung einer gesonderten Satzung zum Schutz ortsbildprägendender Bäume diese womöglich noch entfernt werden. Denn solche Bäume seien ja erst zu identifizieren. Er habe sich dabei an der Stadt Verden orientiert.

Mensen erinnerte daran, dass die damalige Gemeinde Morsum eine Baumschutzsatzung erlassen habe, die aber durch einen Bürgerentscheid wieder kassiert worden sei. Wenn er heute immer wieder Anrufe bekomme, Bäume würden gefällt, müsse er sagen, dass es „keine Handhabe“ zum Schutz gebe.

Beim Baumschutz denkt Mensen an Laubbäume, zum Beispiel alte Eichenbestände nicht an Obstbäume und auch nicht an Bäume in der freien Landschaft. Zugleich sprach er sich für ein Förderprogramm aus, mit dessen Mitteln Bürgerinnen und Bürger bei der Pflege ihrer alten Bäume unterstützt werden können. „Ich habe selbst eine mehr als 150 Jahre alte Rotbuche auf meinem Grundstück, die ist sehr kosten- und pflegeintensiv.“

Innerhalb von rund drei Jahren sollte die Identifizierung der infrage kommenden Bäume abgeschlossen sein, etwa durch das „Greenteam“ der Gemeinde oder durch externe Kräfte, zum Beispiel angehende Landschaftsarchitekten.

Gemeindedirektorin Anke Fahrenholz sagte, sie hätte sich gewünscht, dass der Antrag, um ihn in Ruhe zu prüfen, zunächst im Fachausschuss beraten worden und nicht so kurzfristig für die Ratssitzung gestellt worden wäre. Damit war Mensen einverstanden, er sprach sich aber für einen Satzungsbeschluss vor Ende Oktober aus.

Heinz von Hollen kritisierte das Ansinnen: „Die mündigen Bürger in Thedinghausen wissen, wie sie mit den Bäumen umgehen müssen.“ Klimaschutz sei wichtig, eine Satzung sei aber überzogen. Zudem sollte die Verwaltung nicht mit Arbeit überfrachtet werden. Es gebe keinen Handlungsbedarf, weil in den Ortschaften ja auch nicht „Tabula rasa“ gemacht werde. Er stimmte gleichwohl der Vertagung in den Fachausschuss zu.

Ralph Landwehr (CDU) sagte, er könne der Intention des Antrags folgen. Er plädierte dafür, die Verwaltung möge schauen, was überhaupt zu regeln nötig sei vor dem Hintergrund bereits bestehenden Landes- und Bundesnaturschutzgesetze.

Kritischer seine Parteikollegin Ingrid Wortmann: Würde eine Schutzsatzung verabschiedet, „wird keiner mehr einen Baum pflanzen“. Auf ihrem Grundstück stünden 180 Jahre alte Kastanien. Der Urgroßvater habe sie gepflanzt, damit eine spätere Generation sie auch mal ernten kann.

Olaf Simanowski (SPD) und Daniel Strassner (Unabhängige Bürgerliste) sprachen sich ebenfalls für die Verlegung in den Fachausschuss aus. Strassner sagte, er habe noch Nachfragebedarf, auch wenn er grundsätzlich dafür sei.

Dieter Mensen erläuterte, die Haftung würde mit einer Satzung nicht hinfällig. Damit antwortete er auf eine entsprechende Frage von Hans-Heinrich Meyer (CDU). Dank des parallel zu verabschiedenden Förderprogramms würden die Menschen aber nicht mehr bei der Pflege allein gelassen. Auch sei ja nicht jeder Baum per se geschützt. „Wenn ich jetzt eine Eiche pflanze, ist die ja nicht ortsbildprägend“, widersprach er dem Argument von Ingrid Wortmann.

Bei einer Enthaltung wurde das Thema in den Fachausschuss verwiesen.

Von Philipp Köster