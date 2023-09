Volle Kraft voraus! Am Sonntag fahren im Burgbad wieder Modellboote

Von: Christian Walter

Viel Liebe zum Detail steckt in allen Modellen, so auch in diesem Nachbau des Seenotrettungskreuzers Hermann Helms der DGzRS. © Christel Niemann

Am Sonntag werden wieder Modellboote in den Becken des Burgbads fahren, wie schon in den vergangenen Jahren während des Langwedeler Markts.

.Das von Klaus-Dieter Wolk aus Achim selbst gebaute Modell-U-Boot U32 kann mehr als 100 Meter tief tauchen. Das ist wesentlich mehr, als das Original der Bundesmarine kann – jedenfalls, wenn man den Maßstab auf die Tauchtiefe umrechnet. Beim großen U-Boot-Vorbild der Klasse 212 A wäre lange vor einem Zehntel der Tiefe Schluss.

Warum muss ein Modell das können? Muss es nicht – und kann es auch in den wenigsten für Modellboote zugänglichen Gewässern, weil die so tief gar nicht sind. „Das ist einfach die Herausforderung, der man sich als Konstrukteur stellt“, erklärt der leidenschaftliche Modellbauer, der nicht nur das U32, sondern auch ein U-Boot vom Typ 206 A (U16) und weitere Modelle selbst gebaut hat.

Ein Nachbau von U32 der U-Boot-Klasse 212 A der Bundesmarine. Erbauer ist der Achimer Klaus-Dieter Wolk. © Christel Niemann

Die U-Boote werden aber nur einige von etlichen Hinguckern sein, wenn am Sonntag im Langwedeler Burgbad wieder die „Skipper vom Weichelsee“ und andere Modellboot-Enthusiasten ihre Modelle auf und unter Wasser fahren lassen werden. „Die Gelegenheit, in einem Klarwasserbecken zu fahren, ist natürlich die Krönung“, schwärmt der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik Klaus-Dieter Wolk von dem jährlichen Treffen im Freibad nach dessen Saisonende, das mittlerweile zu einer Tradition während des Langwedeler Marktes geworden ist, und das das Burgbad-Team gerne immer wieder möglich macht.

Sonst sind die Freizeit-Modellbootskipper vor allem auf und in vergleichsweise trüben Seen unterwegs – wie eben dem Weichelsee bei Rotenburg oder auch schon mal im Kreidesee bei Hemmoor. „Die Skipper-Runde vom Weichelsee ist leider in den letzten Jahren etwas eingeschlafen, auch altersbedingt, aber im Burgbad sind die meisten wieder gerne mit dabei“, so Wolk.

Am Sonntag werden wieder diverse Modellboote auf und in den Becken des Langwedeler Burgbads fahren. © Christel Niemann

Neben den Unterwassergefährten wird es am Sonntag ein breites Spektrum auch an der Wasseroberfläche geben – von Seenotrettungskreuzern über Binnenschiffe, Motorjachten und Polizei-Schnellbooten bis hin zu Segelschiffen und Hafenbarkassen. Wolks Sohn wird etwa einen Nachbau der „Cap San Diego“ dabei haben, deren Vorbild in Hamburg liegt. „In der Szene gibt es alles“, sagt Wolk.

Von 13 bis 17 Uhr können Interessierte ins Bad kommen, die Modelle in Aktion erleben und mit den Tüftlern ins Gespräch kommen. „Das sind immer ein paar Stunden, in denen man ganz entspannt fahren kann, und uns macht es große Freude, den Besuchern Rede und Antwort zu stehen“, erklärt Wolk.

Statt Schwimmern ziehen am Sonntag Boote und Wasserflugzeuge ihre Bahnen im Burgbad. © Christel Niemann

Und vielleicht, fügt er noch an, wird sein Filius auch wieder seine Titanic mitbringen, ein modifiziertes und mit allerlei Technik nachgerüstetes Fertigmodell der inzwischen insolventen Modellbaufirma Graupner im Maßstab 1:150. „Ich muss ihm das noch mal sagen“, sagt Wolk. Vielleicht legt also am Sonntag auch das legendäre Linienschiff der White Star Line vom Kai des Burgbads ab. – „Take her to sea, Mr. Murdoch!“